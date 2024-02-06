Halkın Hukuk Bürosuna polis baskını

İstanbul’daki Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ofisine polis baskın düzenledi.

HHB’nin bianet’e verdiği bilgiye göre şu an büroda avukatlar Betül Kozağaçlı, Berrak Çağlar, Didem Ünsal, Seda Şaraldı bulunuyor.

HHB sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Şu anda büromuz polis tarafından basılıyor. Ne yaparsanız yapın 6 Şubat'ta katledilen halkımız için adalet istemeye devam edeceğiz! Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz” diye yazdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çağlayan Adliyesi güvenlik noktasına yapılan saldırı bahane edilerek dernek üyelerimizin de bulunduğu Halkın Hukuk Bürosu polis tarafından basılmaktadır. Yaşananların sorumluluğunun avukatlara kesilmesi kabul edilemez. Halkın Hukuk Bürosuna yönelik saldırı derhal durdurulmalıdır” dedi.

İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda da 3 kişi gözaltına alındı.

(AS)