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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 20:07
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 22:02
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YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Halkın çoğunluğu boykotu "doğru" ve "meşru" görüyor, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığında görmek istiyor

Yöneylem'in araştırmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında gerçekleşen "boykot"u "doğru" ve "meşru" bulanların oranı yüzde 56,8'e yükselirken, Cumhurbaşkanlığında İmamoğlu'nu görmek isteyenler Erdoğan'ı isteyenlerden 9 puan fazla çıktı: Yüzde 48-Yüzde 39.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Halkın çoğunluğu boykotu "doğru" ve "meşru" görüyor, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığında görmek istiyor
2 Nisan'da Ankara'nın lüks alışveriş merkezi Karum/Fotoğraf: NEFES Ankara / Selahattin Sönmez

Yöneylem Araştırma'nın 9-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında  2 bin 400 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 56,8’i boykotu vatandaşların tepkisini göstermesi açısından doğru ve meşru bir yöntem olarak değerlendiriyor. Boykotu doğru bulmayanların oranı ise yüzde 38.

Araştırma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle, özkaynaklarla finanse edilerek gerçekleştirildi. Bulgular yüzde 95 güven aralığı ve +/-2 hata payı ile sunuldu.

Partilere göre boykota yaklaşım: En az destekleyenler AKP'li, en çok destekleyenler CHP'li

Araştırma, farklı parti seçmenlerinin konuya yaklaşımlarında önemli farklılıklar olduğunu da gözler önüne seriyor. AK Parti seçmenlerinin yalnızca yüzde 23,5’i ve MHP seçmenlerinin yüzde 23,6’sı boykotu meşru bir yöntem olarak görürken, muhalefet seçmenleri arasında bu oran oldukça yüksek.

CHP seçmenlerinin yüzde 92,3’ü, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 76,6’sı ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 80’i boykotun doğru bir tepki biçimi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı kim olsun? "İmamoğlu" diyenler yüzde 48, "Erdoğan" yüzde 39

Yöneylem Araştırma'nın 9-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması'na göre seçmenlerin çoğunluğunun  "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?" sorusuna yönelik tercihleri İmamoğlu'ndan yana.

 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
imamoğlu 2 Nisan boykotu
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