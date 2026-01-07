Halkevleri’nin X hesaplarına sansür

Halkevleri’nin X hesaplarına erişim engeli getirildi.
Genel Merkez’in (@Halkevleri2) yanı sıra çok sayıda şube, Halkevci Kadınlar (@halkevcikadin), Halkevleri LGBTİ+ Komisyonu (@halkevlerilgbti), Halkevleri Hukuk Dairesi (@halkevlerihukuk) ve Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır’ın (@cakirevrim) hesapları sansürlendi.
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan Saraçhane protestoları sırasında Halkevleri’nin 130 bin takipçili ana hesabına erişim engeli getirilmişti.
Sendika.org’un aktardığına göre erişim engeli getirilen hesapların listesi şöyle:
- Halkevleri Genel Merkezi (@Halkevleri2)
- Halkevci Kadınlar (@halkevcikadin)
- Halkevleri LGBTİ+ Komisyonu (@halkevlerilgbti)
- Halkevleri Hukuk Dairesi (@halkevlerihukuk)
- Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır (@cakirevrim)
- Halkevleri Kemalpaşa Halk Festivali (@HalkFestivalii)
- Ankara Halkevleri (@HalkeviAnkara)
- Dikmen Halkevi (@HalkeviDikmen)
- Batıkent Halkevi (@BatikentHalkevi)
- İstanbul Halkevleri (@isthalkevleri)
- Okmeydanı Halkevi (@OkmeydaniHE)
- Sarıgazi Halkevi (@halkevisarigazi)
- Kartal Halkevi (@kartal_halkevi)
- Ümraniye Halkevi (@umranyehalkevi)
- Parseller Halkevi (@parsellerhe)
- İzmir Halkevleri (@izmirhalkevi5)
- Antalya Halkevi (@AntalyaHalkevi)
- Adana Halkevi (@adanahalkevi2)
- Mersin Halkevi (@MersinHalkevi2)
- Tarsus Halkevi (@tarsushalkevi)
- Hatay Halkevi (@hatayhalkevi)
- Sivas Halkevi (@SivasHalkevi)
- Bartın Halkevi (@BartinHalkevi)
- Samsun Halkevi (@samsunhalkevi)
- Trabzon Halkevi (@TrabzonHalkevi)
- Hopa Halkevi (@HopaHalkevi)
- Kemalpaşa Halkevi (@KemalpasaHE)
(HA)