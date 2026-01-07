ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:47 7 Ocak 2026 17:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.01.2026 17:49 7 Ocak 2026 17:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Halkevleri’nin X hesaplarına sansür

Genel Merkez’in yanı sıra aralarında çok sayıda şube ile birlikte kadın, LGBTİ, Hukuk Dairesi ve Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır’ın olduğu 27 Halkevleri hesabı erişime engellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkevleri’nin X hesaplarına sansür

Halkevleri’nin X hesaplarına erişim engeli getirildi.

Genel Merkez’in (@Halkevleri2) yanı sıra çok sayıda şube, Halkevci Kadınlar (@halkevcikadin), Halkevleri LGBTİ+ Komisyonu (@halkevlerilgbti), Halkevleri Hukuk Dairesi (@halkevlerihukuk) ve Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır’ın (@cakirevrim) hesapları sansürlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan Saraçhane protestoları sırasında Halkevleri’nin 130 bin takipçili ana hesabına erişim engeli getirilmişti.

Sendika.org’un aktardığına göre erişim engeli getirilen hesapların listesi şöyle:

  • Halkevleri Genel Merkezi (@Halkevleri2)
  • Halkevci Kadınlar (@halkevcikadin)
  • Halkevleri LGBTİ+ Komisyonu (@halkevlerilgbti)
  • Halkevleri Hukuk Dairesi (@halkevlerihukuk)
  • Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır (@cakirevrim)
  • Halkevleri Kemalpaşa Halk Festivali (@HalkFestivalii)
  • Ankara Halkevleri (@HalkeviAnkara)
    • Dikmen Halkevi (@HalkeviDikmen)
    • Batıkent Halkevi (@BatikentHalkevi)
  • İstanbul Halkevleri (@isthalkevleri)
    • Okmeydanı Halkevi (@OkmeydaniHE)
    • Sarıgazi Halkevi (@halkevisarigazi)
    • Kartal Halkevi (@kartal_halkevi)
    • Ümraniye Halkevi (@umranyehalkevi)
    • Parseller Halkevi (@parsellerhe)
  • İzmir Halkevleri (@izmirhalkevi5)
  • Antalya Halkevi (@AntalyaHalkevi)
  • Adana Halkevi (@adanahalkevi2)
  • Mersin Halkevi (@MersinHalkevi2)
    • Tarsus Halkevi (@tarsushalkevi)
  • Hatay Halkevi (@hatayhalkevi)
  • Sivas Halkevi (@SivasHalkevi)
  • Bartın Halkevi (@BartinHalkevi)
  • Samsun Halkevi (@samsunhalkevi)
  • Trabzon Halkevi (@TrabzonHalkevi)
  • Hopa Halkevi (@HopaHalkevi)
  • Kemalpaşa Halkevi (@KemalpasaHE)

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
halkevci kadınlar Halkevleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git