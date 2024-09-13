Halkevleri’nden Faruk Çelik hakkında suç duyurusu

Halkevleri, doğa savunucusu Reşit Kibar’ın 3 Eylül’de Artvin Cankurtaran mevkiinde öldürülmesiyle ilgili bugün AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik hakkında suç duyurusu yaptı.

Halkevleri, Genel Başkan Nebiye Merttürk, Genel Sekreter Özgür Ersoy, Hukuk Sekreteri Haktan Özkan ve Borçka Halkevi Şube Başkanı Temel Kılıç’ın yaptığı suç duyurusunu şöyle duyurdu:

“Katliamdan günler önce Borçka’da bir restoranda Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk ile buluşan ve Orman İşletme Müdürünü arayarak projenin başlaması yönünde talimat verdiği iddia edilen Faruk Çelik, hâlâ yargılanmadı. Azmettiricilerden Fikret Merttürk hızlıca serbest bırakılırken, saldırıda sağ kurtulan arkadaşımız Dursun Ali Koyuncu hâlâ tutuklu. Yaşamı, doğayı ve ormanı savunan arkadaşımızı geri alacağız.

Faruk Çelik kimdir?

“Reşit Kibar için adalet mücadelemiz sürüyor. Bizler biliyoruz ki diğer faillerin yanında, Faruk Çelik de olayın içerisindedir. Tüm faillerin cezalandırılması için adalet mücadelemiz devam edeceğiz.” (TY)