Halkevleri Reşit Kibar için Çevre Bakanlığı önünde

Halkevleri heyeti, yaşam ve doğa savunucusu Reşit Kibar’ın öldürülmesinin birinci ayında dün (3 Ekim) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Artvin halkının taleplerini bakanlığa iletmek isteyen heyet, polis müdahalesiyle bakanlık önünden uzaklaştırılınca, açıklamasını bakanlığın karşısında gerçekleştirdi.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Reşit Kibar’ın ölümünün üzerinden tam bir ay geçti, ancak hâlâ hiçbir sorumlu hesap vermedi. Bugün önünde durduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP iktidarı bu katliamdan doğrudan sorumludur. Ülkemizin dört bir yanında maden şirketlerine peşkeş çekilmiş alanlar bulunuyor. AKP iktidarı, bu şirketler ve onların işbirlikçileri yaşam alanlarımıza saldırıyor. Bakanlığı buradan uyarıyoruz: Derhal bu projelerden vazgeçin. Murat Kurum istifa etmelidir ve başta Cankurtaran olmak üzere tüm ruhsatlar iptal edilmelidir."

Açıklamanın ardından Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Halkevleri MYK üyesi Linda Sevinç Hocaoğulları, dilekçeleri ve hazırladıkları dosyayı bakanlığa sundu.

"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"

Karadeniz madenlere teslim

Dosyada öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

Türkiye'deki ekolojik yıkımın merkezine büyük ölçüde maden şirketleri yerleşmiş durumda. Ülkemizde 29 ilin yüzde 67’si IV. Grup madenlere ruhsatlandırılmıştır. Bu artış, son 10 yılda ciddi ekolojik tahribatlara ve kimyasal atıkların hava, su ve toprağa karışmasıyla insan sağlığı üzerinde yaşamsal tehlikelere yol açmıştır.

Özellikle Doğu Karadeniz'de, TEMA Vakfı’nın verilerine göre IV. Grup madencilik faaliyetleri ciddi bir halk sağlığı tehdidi yaratmaktadır. 2024 Şubat verilerine göre, Giresun’un yüzde 85’i, Rize’nin yüzde 82’si, Trabzon’un yüzde 77’si, Ordu’nun yüzde 74’ü, Artvin’in yüzde 71’i ve Gümüşhane’nin yüzde 93’ü madencilik faaliyetlerine ruhsatlıdır. Reşit Kibar'ın katledilmesinin birinci ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünden polisin bütün engelleme çabalarına rağmen sesleniyoruz.



🔸Sorumlular hesap vermelidir.

🔸Cankurtaran başta olmak üzere doğayı yağmalayan projelerin ruhsatları iptal… pic.twitter.com/Ig0OV8bpJQ — Halkevleri (@Halkevleri) October 3, 2024

Halkevleri heyetinin sunduğu talepler ise şunlar: