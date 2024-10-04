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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2024 09:52
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2024 13:21
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Halkevleri Reşit Kibar için Çevre Bakanlığı önünde

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk: “Reşit Kibar’ın ölümünün üzerinden tam bir ay geçti, ancak hâlâ hiçbir sorumlu hesap vermedi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkevleri Reşit Kibar için Çevre Bakanlığı önünde
Fotoğraf: Halkevleri

Halkevleri heyeti, yaşam ve doğa savunucusu Reşit Kibar’ın öldürülmesinin birinci ayında dün (3 Ekim) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Artvin halkının taleplerini bakanlığa iletmek isteyen heyet, polis müdahalesiyle bakanlık önünden uzaklaştırılınca, açıklamasını bakanlığın karşısında gerçekleştirdi.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Reşit Kibar’ın ölümünün üzerinden tam bir ay geçti, ancak hâlâ hiçbir sorumlu hesap vermedi. Bugün önünde durduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP iktidarı bu katliamdan doğrudan sorumludur. Ülkemizin dört bir yanında maden şirketlerine peşkeş çekilmiş alanlar bulunuyor. AKP iktidarı, bu şirketler ve onların işbirlikçileri yaşam alanlarımıza saldırıyor. Bakanlığı buradan uyarıyoruz: Derhal bu projelerden vazgeçin. Murat Kurum istifa etmelidir ve başta Cankurtaran olmak üzere tüm ruhsatlar iptal edilmelidir."

Açıklamanın ardından Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Halkevleri MYK üyesi Linda Sevinç Hocaoğulları, dilekçeleri ve hazırladıkları dosyayı bakanlığa sundu.

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Karadeniz madenlere teslim

Dosyada öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

  • Türkiye'deki ekolojik yıkımın merkezine büyük ölçüde maden şirketleri yerleşmiş durumda. Ülkemizde 29 ilin yüzde 67’si IV. Grup madenlere ruhsatlandırılmıştır. Bu artış, son 10 yılda ciddi ekolojik tahribatlara ve kimyasal atıkların hava, su ve toprağa karışmasıyla insan sağlığı üzerinde yaşamsal tehlikelere yol açmıştır.

  • Özellikle Doğu Karadeniz'de, TEMA Vakfı’nın verilerine göre IV. Grup madencilik faaliyetleri ciddi bir halk sağlığı tehdidi yaratmaktadır. 2024 Şubat verilerine göre, Giresun’un yüzde 85’i, Rize’nin yüzde 82’si, Trabzon’un yüzde 77’si, Ordu’nun yüzde 74’ü, Artvin’in yüzde 71’i ve Gümüşhane’nin yüzde 93’ü madencilik faaliyetlerine ruhsatlıdır.

Halkevleri heyetinin sunduğu talepler ise şunlar:

  1. Cankurtaran bölgesindeki tüm maden arama, işletme ve turizm ruhsatları iptal edilmeli ve bu karar Bakanlık ve Artvin Valiliği tarafından ilân edilmelidir.
  2. Cerattepe’deki maden projesine karşı Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen yeniden başlatılan ÇED süreci iptal edilmeli ve tüm Doğu Karadeniz'deki maden projeleri durdurulmalıdır.
  3. Yaşam alanlarını yağmalayan tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir.
  4. Sürecin bu noktaya gelmesinde sorumluluğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum derhal istifa etmelidir.
  5. Cankurtaran ve Karadeniz’de doğaya zarar veren kamu görevlileri görevden çekilmeli ve idari-adli süreçlerle hesap vermelidir.
  6. Yunus Merttürk’e ait Körfez Taşocağı hakkında ortaya atılan iddialar üzerine Bakanlık açıklama yapmalı, görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileri derhal görevden alınmalıdır. (TY)
Haber Yeri
İstanbul
reşit kibar Halkevleri dursun ali koyuncu ekoloji mücadeleleri maden şirketleri
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