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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 10:27
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 12:09
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Halkevleri'nden bianet muhabiri Ali Dinç'e ödül

Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri 15 Şubat'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkevleri'nden bianet muhabiri Ali Dinç'e ödül

19 Şubat 1932’de kurulan Halkevleri’nin 93. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında verilecek olan 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri, 15 Şubat Cumartesi günü sahiplerini buldu.

Ödül töreni, saat 18.00’de Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Gecede ayrıca, Grup Luna’dan Mehlika Karadeniz Bilgin, Ümmiye Özdem, Şebnem Orhan Yıldırım ve Gülriz Tunca, şarkılarıyla sahne aldı.

bianet muhabiri Ali Dinç: "Özgür basın susmayacak"

Halkevleri’nden yapılan açıklamada, “Basın, Sanat ve Dayanışma ödüllerini bu yıl kalemiyle fotoğrafı ile sanatı ile direnişi ile halkın haklarına sahip çıkan dostlarımıza teşekkürlerimizin de bir ifadesi olarak bu ödülleri veriyoruz” denildi.

Bu yıl basın ödülüne değer görülen gazeteciler arasında bianet muhabiri Ali Dinç de yer aldı. Ali Dinç'e ödülünü Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nurullah Esat Ataç verdi.

Ödül töreninde tutuklu gazetecilere selam gönderen Dinç şöyle konuştu:

“Burada ödül alacak ama aramızda olmayan arkadaşlar var. Onların mücadelesi her zaman bize ışık olacak. Onların bu mücadelesi devam ettikçe özgür basında susmayacak. Biz işçilerin, engellilerin, kadınların, tüm halkların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Özgür bir yaşama ulaşana kadar da mücadelemiz devam edecek.”

Ali Dinç, Ağustos 2023’ten bu yana bianet’te muhabir olarak görev yapıyor. Engelli haklarından emek hareketine, ekoloji ve iklim krizinden azınlık haklarına kadar birçok konuda haber yaptı. 2024 boyunca birçok işçi direnişini sahada takip etti. Atölye BİA bünyesinde, engelli hakları haberciliği alanında atölye çalışmaları yapıyor. Ayrıca, IPS İletişim Vakfı/bianet'in "Hak Örgütleriyle Buluşmalar" çalışması kapsamında sivil toplum haberciliği alanında içerikler üretiyor.

12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri’ne değer görülen diğer kişi ve kurumlar şöyle:

Ödül törenimizde basın alanında gerçeğin peşinde koşan ve direnenlerin sesini büyüten gazeteciler Öznur Değer, Şule Aydın, Alican Uludağ, Ali Dinç, Gençağa Karafazlı, Suat Toktaş, Kazım Kızıl ödül aldı.

Cankurtaran’da “Bir ağaç dahi kestirmeyeceğiz” diyen Reşit Kibar’ın ailesi, yaşam ve hayvan hakları savunucularından Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, kayyumlara direnişin simgesi Gülistan Sönük, sansüre ve yasaklara karşı direnen KuirFest, Karabük’te öldürülen üniversiteli Dina’nın davasına sahip çıkarak uluslararası kız kardeşliğin sesini büyüten Dina İçin Feministler, sermayenin değil bilimin üretildiği üniversiteler için ekoloji mücadelesinin sesi olan Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu dayanışma ödüllerinin sahibi oldu.

Yıl boyunca emek alanında direnen Polonez işçileri, Fernas işçileri ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da dayanışma ödüllerini aldı.

10 Eylül 1971 tarihinden beri ayakta kalan ve halkın sesini sahnelere taşıyan Ankara Birlik Tiyatrosu sanat dalında ödülünü aldı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Halkevleri
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