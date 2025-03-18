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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 14:08
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 14:12
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Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk hakkında soruşturma

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk hakkında, Reşit Kibar için yapılan eylemdeki konuşması nedeniyle soruşturma açıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Nebiye Merttürk, kameraya bakarak poz veriyor. Arkasında Halkevleri flaması var.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk hakkında, 5 Eylül’de Artvin Cankurtaran’da Reşit Kibar için düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

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"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”
4 Eylül 2024

Sendika.org'un haberine göre; Merttürk, ifadesinde Faruk Çelik’in Reşit Kibar'ın ölümündeki sorumluluğuna dikkat çekti. Merttürk, yaptığı konuşmanın tehdit ve hakaret unsuru içermediğini, aksine bölge halkını ifade eden bir konuşma olduğunu söyledi. Kendisine bu soruşturma açılırken Reşit Kibar’ın ölümünde sorumluluğu olan herhangi bir kişiye soruşturma açılmadığını söyleyen Merttürk, bu durumun toplumun adalet duygusunu zedeleyerek bu tarz olayların yaşanmasının da önünü açabileceğini vurguladı.

Merttürk, aleyhine verilecek herhangi bir kararın çeteler karşısında mücadele eden yaşam savunucularının haklarına da bir müdahale olacağını düşündüğünü söyledi.

Ne olmuştu?

Artvin Cankurtaran’da ağaç kesimine engel olurken silahlı saldırıya uğrayan Reşit Kibar 3 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Hopa'da Reşit Kibar için kitlesel cenaze töreni
Hopa'da Reşit Kibar için kitlesel cenaze töreni
4 Eylül 2024

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Reşit Kibar’ın katledilmesinin ardından 5 Eylül’de Arhavi’de yapılan eylemde konuşmuştu.

Yaptığı konuşmada Reşit Kibar için eylemlerin devam edeceğini ifade eden Merttürk, hep birlikte örgütleyecekleri talepleri sıralamıştı. Katliamdan günler önce Borçka’da bir restoranda Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk ile buluştuğu ve Orman işletme müdürünü arayarak projenin başlaması yönünde talimat verdiği iddia edilen Faruk Çelik’in Kibar’ın katledilmesindeki sorumluluğuna dikkat çeken Merttürk, Çelik’in yargılanmadığını hatırlatmıştı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
reşit kibar Halkevleri
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