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KADIN
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 15:32
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 15:37
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Halkevci kadınlar 38 kuruşu Bakanlığa iade etti

Kadınlar, "38 kuruş sizin olsun, biz hayatı istiyoruz!" diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 38 kuruşları iade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Halkevci Kadınlar'ın gerçekleştirdiği bir protesto eyleminden bir an görülüyor. Ön planda, üzerinde "Halkevci Kadınlar" yazan mor renkli yelekler giymiş bir kadın, ellerini uzatmış ve avuçlarında birkaç madeni para tutuyor. Kadının yanında ellerinde döviz taşıyan diğer kadınlar bulunuyor. Bir dövizde şu ifadeler yer alıyor: "Bütçeden kadınlara düşen pay 38 kuruş. Gel sen yaşa BAKAN!" Arka planda, diğer protestocular ve duvara yaslanmış kişiler görülüyor. Fotoğraf, kadınların bütçeden ayrılan cüzi paya yönelik tepkilerini somut bir şekilde ifade ettikleri bir anı yansıtıyor. Bu görüntü, ekonomik eşitsizliğe ve yoksulluk sorununa dikkat çeken bir protestonun parçası gibi görünüyor.

Halkevci Kadınlar, 6 Ocak Pazartesi Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Hatay ve Mersin illerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden "Kadının Güçlendirilmesi" kapsamında kadınlara günlük 38 kuruş ayrılıyor olmasını protesto etti.

Halkevci Kadınlar Ankara, Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kadınların güçlenmesine 38 kuruş ayıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile politikalarını protesto ederek açlık sınırındaki asgari ücret yüzünden artan bakım emeğine, yoksulluğa ve erkek şiddetine dikkat çekti.

*Antalya

Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne giden kadınlar Diyanet'e ve Saray'a ayrılan bütçeyi eleştirerek kadınlara ayrılan bütçeyi eleştirdi.

*Hatay

Ayrıca Özlem Zengin'in İzmir'de yangında ölen çocukların ardından "her şeyi paraya bağlamayın" sözünü hatırlatarak kadınların kreş hakkı, güvenceli çalışma şartları sağlanmadığı için şiddet gördükleri evlerde yaşamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Açıklama içinde asgari ücrete ilişkin çeşitli veriler sunularak ücretli çalışan kadınların neredeyse yarısının asgari ücretin altında ve güvencesiz/kayıt dışı çalıştığı dile getirildi.

Kadınlar eylemin sonunda kadının güçlendirilmesi için bakanlığın ayırdığı günlük 38 kuruşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a iletilmesi için Bakanlığa bıraktılar. Basın açıklamasını Halkevci Kadınlar adına Buse Üçer okudu.

Antalya'da Attalos Meydanı'nda gerçekleşen eylemde basın açıklamasını Halkevci Kadınlar adına Ebru Pare okudu. Mehmet Şimşek'in fotoğrafını tutan kadınlar kadınların neredeyse yarısının 22.104 liralık asgari ücrete dahi erişemediğini dile getirdi. İstanbul'da Halkevci Kadınlar Okmeydanı'nda tencere ve tavalarla mahalleyi dolaşarak AKP-MHP iktidarının kadınları yoksulluğa mahkum ettiğini dile getirerek tüm kadınları ses çıkarmaya davet etti.

Hatay'da postane önünde buluşan kadınlar depremin getirdiği yıkımın ardından hala normale dönmeyen hayatlarına dikkat çekti. En temel haklarına bile ulaşamadıklarını ve kadınlar olarak deprem bölgesinde yoksulluğu en derinden hisseden kesim olduklarını dile getirdiler.

Zarflara koydukları 38 kuruşları bakan Mahinur Göktaş'a posta yolu ile göndererek biz sadaka değil hayatı istiyoruz dediler.

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(EMK)

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İstanbul
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