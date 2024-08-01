Halkbank, BirGün'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Halkbank, gazeteci Timur Soykan'ın BirGün'de yayınlanan, bankanın Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi vermesiyle ilgili bir haberine dava açtı. BirGün’den 1 milyon TL tazminat istedi.

Dava dilekçesinde Halkbank “Mafyaya 550 milyon TL kredi” haberiyle ticari itibarının zedelendiğini öne sürdü. İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi dava dilekçesini kabul etti.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, haklarında açılan davayla ilgili "Bizi bu tür tazminat cezalarıyla susturacaklarını sanmasınlar. Biz bunlara çok fazlasıyla tanık olduk. Hiçbirinin bizim yayın çizgimizi etkilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Aydın, ‘‘Bizim haberlerimiz iddianamelerden alınan, somut verilere dayanan haberlerdir. Bugün ekonomik krizin en yoğun olarak yaşandığı ülkede bu tür huzur haklarının problem oluşturduğunu biliyoruz. İkincisi özellikle yasa dışı örgütlenmelere, özellikle mafyatik örgütlenmelere verilen kredilerin problemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar hepsi haber değeri olan konulardır" diye konuştu.

Sansür yemişti

Soykan, haberde Kaplan'ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank'tan 550 milyon TL'den fazla kredi aldığını yazmıştı. Haberini de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırmıştı.

İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği, Halkbank’ın şikayetiyle haberi sansürlemişti.

(HA)