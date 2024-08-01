ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 12:48
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 12:53
1 dk Okuma

Halkbank, BirGün'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Halkbank, Timur Soykan'ın BirGün'deki "Mafyaya 550 milyon TL kredi" haberine dava açtı. MASAK raporuna dayanan haberden 1 milyon TL tazminat istiyor. Gerekçe ise "ticari itibarının zedelendiğini" iddiası.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Halkbank, BirGün'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Halkbank, gazeteci Timur Soykan'ın BirGün'de yayınlanan, bankanın Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi vermesiyle ilgili bir haberine dava açtı. BirGün’den 1 milyon TL tazminat istedi.

Dava dilekçesinde Halkbank “Mafyaya 550 milyon TL kredi” haberiyle ticari itibarının zedelendiğini öne sürdü. İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi dava dilekçesini kabul etti.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, haklarında açılan davayla ilgili "Bizi bu tür tazminat cezalarıyla susturacaklarını sanmasınlar. Biz bunlara çok fazlasıyla tanık olduk. Hiçbirinin bizim yayın çizgimizi etkilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Aydın, ‘‘Bizim haberlerimiz iddianamelerden alınan, somut verilere dayanan haberlerdir. Bugün ekonomik krizin en yoğun olarak yaşandığı ülkede bu tür huzur haklarının problem oluşturduğunu biliyoruz. İkincisi özellikle yasa dışı örgütlenmelere, özellikle mafyatik örgütlenmelere verilen kredilerin problemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar hepsi haber değeri olan konulardır" diye konuştu.

Sansür yemişti

Soykan, haberde Kaplan'ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank'tan 550 milyon TL'den fazla kredi aldığını yazmıştı. Haberini de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırmıştı.

İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği, Halkbank’ın şikayetiyle haberi sansürlemişti.

(HA)

halkbank Timur Soykan Birgün Ayhan Bora Kaplan
ilgili haberler
"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sansürü daha ileri bir boyuta taşıdı"
7 Haziran 2024
/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-sansuru-daha-ileri-bir-boyuta-tasidi-296274
Mafyaya kredi haberine sansür, RTÜK Başkanından sansüre savunma
6 Haziran 2024
/haber/mafyaya-kredi-haberine-sansur-rtuk-baskanindan-sansure-savunma-296229
ilgili haberler
"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sansürü daha ileri bir boyuta taşıdı"
7 Haziran 2024
/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-sansuru-daha-ileri-bir-boyuta-tasidi-296274
Mafyaya kredi haberine sansür, RTÜK Başkanından sansüre savunma
6 Haziran 2024
/haber/mafyaya-kredi-haberine-sansur-rtuk-baskanindan-sansure-savunma-296229
Sayfa Başına Git