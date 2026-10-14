Halk TV’ye kayyım olarak atanan İbrahim Paşalı kimdir?

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına 14 Ekim sabahı polis baskını düzenlendi. Kanalın yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilirken, kayyım heyetinde İbrahim Paşalı’nın da görevlendirildiği bildirildi. Baskının ardından kanalın yayını durduruldu ve çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu

Son yıllarda farklı soruşturmalar kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen medya kuruluşlarında görev alan Paşalı, bu kez Halk TV’ye yapılan kayyım atamasıyla gündeme geldi.

1973’te Rize’de doğdu

İbrahim Paşalı, 1973’te Rize’de doğdu. İlkokula İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde başladı, lise eğitimini Üsküdar’da tamamladı. Yükseköğrenimini Medya ve İletişim alanında yaptı.

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Paşalı, 15 yıl boyunca İstanbul’da Marmara FM’de yayımlanan “Gece Yürüyüşü” adlı radyo programını hazırlayıp sundu. Programlarında İslam medeniyeti üzerine konulara yer verdi. “İyi Günler İleride” adlı şiirle de tanındı.

Bir dönem Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan Paşalı, 2012’den itibaren Yeni Şafak gazetesinde yazdı. TVNET’te “Makam Arabası” adlı programı hazırladı.

Paşalı’nın “İstanbul Kriterleri”, “Öğle Uykusu” ve “Entelektüellerin Hurafeleri” adlı kitapları bulunuyor.

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İlk kayyım görevi Flash TV’de

Paşalı’nın medya kuruluşlarının yönetimine kayyım olarak atanması Mart 2025’te Flash TV ile başladı.

Flash TV’nin sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şirkete el konuldu. Paşalı, 15 Mart 2025’te kanalın yönetimine kayyım olarak atandı.

Ardından Papara soruşturması kapsamında TMSF yönetimine geçen Ekotürk TV’de de görev aldı. Paşalı, 15 Ağustos 2025’te Ekotürk’ün yönetimine atandı.

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Can Medya ve TELE1’de görev aldı

Can Holding’e yönelik soruşturmanın ardından Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının yönetimi TMSF’ye geçti. Ticaret Sicili Gazetesi’nde 24 Eylül 2025’te yayımlanan ilanla açıklanan yeni yönetimde Paşalı da yer aldı.

Paşalı’nın sonraki görevi TELE1 oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Ekim 2025’te kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye kayyım atanmasına ilişkin açıklamasının ardından Paşalı, TELE1’in yönetiminde görevlendirildi.

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14 Ekim 2026’da Halk TV’ye yapılan kayyım atamasıyla birlikte Paşalı’nın görev aldığı medya kuruluşlarına bir yenisi daha eklendi.

(FY)