Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 14 Ekim sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamaya göre, şüphelilerden dördü yurt dışında, biri cezaevinde bulunuyor. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerine ilişkin suçlamalar
Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları ve şüpheli ifadelerine dayandırdığı soruşturmada, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığını öne sürdü.
Şirket yönetiminin Mahiroğlu'nun belirlediği kişilere devredildiğini ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat sağlandığını iddia etti.
İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığını, şirketin üstlendiği işlerde ihale bedellerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiğini ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu ile ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığını da ileri sürdü.
MASAK raporunda 30,3 milyar TL'lik işlem hacmi
Başsavcılığın açıklamasında, MASAK incelemelerine göre Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon TL olduğu belirtildi.
Ayrıca Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla aranma kaydı bulunduğunu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığını da açıklamada yer aldı.
Şirketlere el konuldu, TMSF kayyım atandı
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konulduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. Soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada Halk TV'nin yayınlarının durdurulmasına ilişkin ayrıca bir gerekçe belirtilmedi.