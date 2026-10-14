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YT: Yayın Tarihi: 14.10.2026 07:17 14 Ekim 2026 07:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.10.2026 09:20 14 Ekim 2026 09:20
Okuma Okuma:  1 dakika

Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Kanala kayyım atanırken, canlı yayın durduruldu ve çalışanların binaya girişine izin verilmiyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu
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09:07

Gözaltına alınan 11 kişinin isimleri belli oldu

Halk TV'ye yönelik kayyım kararıyla sonuçlanan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişinin isimleri de belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV'nin idari yöneticilerinden Harika Akkaya da bulunuyor.

Paylaşılan listeye göre gözaltına alınan diğer isimler Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen.

Listede Cafer Mahiroğlu'nun akrabalarının da bulunduğu belirtilirken, bu kişilerin Mahiroğlu ile yakınlık derecelerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Mahiroğlu dahil dört kişi yurt dışında

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul ise yurt dışında.

Fatih Yadoğlu isimli kişi henüz yakalanamadı. Listede yer alan bir diğer isim ise cezaevinde bulunan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut oldu.

08:40

Başsavcılık: 17 kişi hakkında gözaltı kararı, 11 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 14 Ekim sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, şüphelilerden dördü yurt dışında, biri cezaevinde bulunuyor. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerine ilişkin suçlamalar

Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları ve şüpheli ifadelerine dayandırdığı soruşturmada, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığını öne sürdü.

Şirket yönetiminin Mahiroğlu'nun belirlediği kişilere devredildiğini ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat sağlandığını iddia etti.

İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığını, şirketin üstlendiği işlerde ihale bedellerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiğini ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu ile ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığını da ileri sürdü.

MASAK raporunda 30,3 milyar TL'lik işlem hacmi

Başsavcılığın açıklamasında, MASAK incelemelerine göre Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon TL olduğu belirtildi.

Ayrıca Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla aranma kaydı bulunduğunu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığını da açıklamada yer aldı.

Şirketlere el konuldu, TMSF kayyım atandı

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konulduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. Soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada Halk TV'nin yayınlarının durdurulmasına ilişkin ayrıca bir gerekçe belirtilmedi.

08:24

Özgür Özel: Basın özgürlüğünün ve Halk TV emekçilerinin yanındayız

Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirdi.

Özel, “Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir” dedi.

Ekonomik kriz, geçim sıkıntısı ve adaletsizliklerin devam ettiği bir dönemde Halk TV’ye müdahale edildiğini belirten Özel, operasyonun Türkiye’nin en büyük siyasi davalarından birinde savunmaların başlayacağı güne denk gelmesine dikkat çekti.

Belediyelere yönelik kayyım uygulamalarını hatırlatan Özel, şimdi de milyonlarca kişinin izlediği bir televizyon kanalının yönetimine müdahale edildiğini söyledi.

Özel, Halk TV çalışanlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler.

“Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek.”

08:24

Mahiroğlu: Polis Halk TV’de

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da polis baskınını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahiroğlu, paylaşımında, “Butlan lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de” dedi.

Operasyonun İzmir’de yürütülen bir soruşturmayla bağlantılı olduğu, Mahiroğlu hakkında gözaltı kararı verildiği ve kanalın İzmir temsilcisi Harika Akkaya’nın evinde gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Mahiroğlu’nun şirketlerine el konulduğu iddiaları da gündeme geldi. Ancak söz konusu iddialara ve kayyım kararının hukuki gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

07:20

Suat Toktaş’ın yayın talebi reddedildi

Halk TV’ye atanan kayyım heyeti polis ekipleriyle birlikte binaya geldi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyım heyetinin başkanıyla görüşerek halkın haber alma hakkı için canlı yayınların devam etmesini istedi. Ancak görüşmeden sonuç alınamadı.

Deniz Bayramoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu” dedi.

Kayyım heyetinin birlikte çalışma teklifini de reddeden Toktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim kişisel olarak ilişkilerimiz farklı bir şeydir ama şu anda burada haksız, hukuksuz bir şey oluyor. Buna dolayısıyla ‘birlikte bir iş yaparız’ gibi bir şeyimiz olmaz. Bunun sizin şahsınızla ilgisi yok.”

06:35

Halk TV binasına polis girdi

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına bugün (14 Ekim) sabah erken saatlerde polis ekipleri girdi. Kanala kayyım atandı, televizyon yayını durduruldu.

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından saat 05.15’te yaptığı açıklamada, “Halk TV’ye kayyım atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyım heyeti yönetimi devraldı” dedi.

Polis ekipleri binada arama yaparken, kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

Halk TV’nin sosyal medya hesabından da kanala kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu duyuruldu.

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önemli gelişmeler
Gözaltına alınan 11 kişinin isimleri belli oldu
09:07
Başsavcılık: 17 kişi hakkında gözaltı kararı, 11 kişi gözaltında
08:40
Mahiroğlu: Polis Halk TV’de
08:24
Suat Toktaş’ın yayın talebi reddedildi
07:20
Halk TV binasına polis girdi
06:35
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