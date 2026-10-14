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YT: Yayın Tarihi: 14.10.2026 09:32 14 Ekim 2026 09:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.10.2026 09:41 14 Ekim 2026 09:41
Okuma Okuma:  3 dakika

Halk TV’ye kayyım atandı: “Basın özgürlüğüne ağır bir darbedir”

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi. Kanala kayyım atanırken televizyon yayını da durduruldu. Siyasetçilerden kayyım atanmasına tepki gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halk TV’ye kayyım atandı: “Basın özgürlüğüne ağır bir darbedir”
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Halk TV'ye kayyım atanması ve yayının durdurulmasına yönelik tepkiler devam ediyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hakimoğlulları, karara tekpi gösterdi.

Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu
Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu
Bugün 07:17

"Diktatörlerin yapacağı bir iştir"

Özgür Özel, X hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken… Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar.

Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR! Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!"

"Türkiye'yi büyük karanlığa sürüklüyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Şafak vakti operasyonu ile Halk TV’ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir. Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve toplumun çoğulcu sesine vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"Gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye’yi büyük bir karanlığa sürüklüyor! Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez!

Kararı derhal geri çekin; basına ve basın emekçilerine yönelik baskılara son verin. Kayyıma karşı Halk TV’nin ve basın emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Halk TV’ye, basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak, özgür bir Türkiye’ye sahip çıkmaktır."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
halktv.com.tr halk tv kayyım polis baskını
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