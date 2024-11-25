Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i aldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Mahiroğlu, Flash Haber’i Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olarak nitelendirdi ve “Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik” dedi:

Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır.

Satın alma anlaşmasının detayları bilinmiyor. flashhabertv.com.tr adında bir de haber siteleri bulunuyor.

Flash Haber hakkında

Eski adı Flash TV. 15 Ocak 1992’de müzik ve eğlence kanalı olarak kuruldu. Türkiye'nin Star’dan sonra ikinci özel televizyon kanalıydı.

1 Mart 2019’da kapandı. Ekim 2021’de tekrar yayın hayatına başladı. Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Ziya Göktuğ, Flash TV'nin yarı yarıya aynı oranda hissedarı, yönetim kurulu üyeleri ve sahipleriydiler. 19 Ocak 2022’de Ömer Ziya Göktuğ’ın hayatını kaybetmesinin ardından 1 ay kadar kayyım tarafından yönetildi. Kanal kardeşi Mehmet Emin Göktuğ'a kaldı. Ardından kanalı Ömer Ziya Göktuğ'un kızları Eser Göktuğ Okan ve Özge Göktuğ Güleç devraldı. Kanal 15 Nisan 2022’de kanalın lisans hakları sona erince format ve logo değiştirdi. Haber kanalı oldu.

Cafer Mahiroğlu hakkında

Türkiye’ye ismini Halk TV’yi satın almasıyla duyurdu. Sivaslı. 1966 doğumlu. İş insanı. 1980’de konfeksiyon işçisi olarak İngiltere’ye gitti.

1991'i gösterdiğinde İngiltere'de Armondi tekstil şirketini satın aldı. Daha sonra Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bilinen markaları yarattı.

2007’de günümüzde 350 mağazası bulunan ve mali krize giren Select'i satın aldı. 2008’de de Markofoni bünyesine kattı. Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye versiyonu Kasım 2016’da kendisini kapak yaptı.

İngiltere’nin en zengin 100 insanı arasında olduğu söyleniyor.

(HA)