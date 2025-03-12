Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı istifaları

Halk TV'nin YouTube kanalında, iktidara yakınlığıyla tanınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan söyleşi istifa getirdi.

Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından ilk olarak gazeteci Serpil Yılmaz “Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü” sözleriyle istifa ettiğini duyurdu.

Hemen ardından da Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'dan oluşan Kayda Geçsin ekibinin istifası geldi. Şule Aydın “Ekip olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz” dedi.

Barış Terkoğlu “Kolay zamanlarda ilkeli olmak da kolaydır. İnsanın prensipleri zorluklarla sınanır. Dünden bugüne yaşadığımız tartışmanın bizi getirdiği yerde birlikte çalışmak olanaksız hale geldi. Halk TV ile yollarımız artık ayrılıyor. Gazetecilik, halka karşı sorumlulukla yapıldığında dünyayı değiştirmenin bir yoludur. Umut ediyorum, bizden sonra gelenler bizden daha fazlasını yaparlar” diye konuştu.

Mahiroğlu "yol kazası" dedi

Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise Halk TV için bir karalama kampanyası başlatıldığını ifade ederek "Bu kampanya içeriden başladı, sebebinin ne olduğunu bilemem" dedi.

Söyleşinin bilgisi dışında yayınlandığını anlatan Mahiroğlu yaşananları "yol kazası" olarak nitelendirdi. Haberi olsaydı da söz konusu röportaja onay vermeyeceğini ifade etti.

Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğini ancak reddedildiğini belirten Mahiroğlu, "Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez, hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Ayrıca “Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı” diye konuştu.

"Mahiroğlu, kanalı gazeteciler üzerinden itibar kazanmak için kullanıyor"

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, bir dönem çalıştığı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nu sansür ve kanaldaki gazetecileri hukuki hakları olan Basın İş Kanunu'na göre çalıştırmamakla suçladı. Sendikal baskı olduğunu söyledi.

Çelik, "Sizinle çalışmış biri olarak konuklara karıştığınızın, yayınlara müdahale ettiğinizin tanığıyım. Asgari ücrete mahkûm ettiğiniz, 212 yapmadığınız gazeteciler adına söylüyorum; Elinizde yayına çıkacaklar için bir ak bir de kara liste ile dolaştığınızı hem konuklar hem tüm gazeteciler biliyor. İzleyicileriniz ise bunların hiçbirinden haberdar değil çünkü kimse onlara gerçeği söylemiyor. Bunca zaman kurumunuzdaki değerli meslektaşlarıma saygımdan sustum. Kanalı gazeteciler üzerinden itibar kazanmak, 'Türkiye’nin gündemini belirleyen patron' olmak için kullanıyorsunuz." dedi.

DİSK Basın-İş başkanı söz hakkı kullanmak istedi

Mahiroğlu’nun açıklamalarına yanıt veren bir diğer isim de DİSK Basın-İş Başkanı Turgut Dedeoğlu oldu. Dedeoğlu Mahiroğlu’nun sözlerini alıntılayarak “ Amaç ‘gazetecilere söz söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamak’ ama sendikalaşma hakkını kullanmak isteyen basın emekçilerine söyledikleriniz hepimizin malumu. Eğer söz hakkı kutsalsa biz de bir yayında sendikalara dönük ithamlarınıza dair söz hakkı kullanmak isteriz” dedi.

Söyleşiyi yayından kaldırdı

Gelişmelerin ardından Halk TV, sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurulan röportajı kurum içi tepkiler sonucu YouTube kanalından kaldırdı.

Ne olmuştu? Halk TV’nin YouTube kanalından 10 Mart Pazartesi akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı yayınlanmış, Kütahyalı PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısının nasıl yapıldığını anlatmıştı. Kütahyalı, FETÖ bağlantısı, Ergenekon-Balyoz ve Gezi süreçlerindeki tutumuyla tanınıyor.

(HA)