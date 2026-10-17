Halk TV’de kayyım sonrası iki istifa

Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşad Oğuz görevlerinden istifa etti.

Toktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayyım altında çalışmayı reddederek Halk TV genel yayın yönetmenliğinden istifa ettim” dedi. İstifa dilekçesini de paylaşan Toktaş, 10 Ocak 2024’ten bu yana sürdürdüğü görevinden ayrıldığını belirtti.

Kürşad Oğuz da Halk TV’deki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Oğuz, kayyımun atandığı gün birlikte çalışmayacağını kendilerine söylediğini belirterek, “Üç yıl özgürce çalıştım; bunu sağlayanların hakkını ödeyemem. Darısı gelecek güzel günlere” ifadelerini kullandı.

IPI ve 14 hak kuruluşundan ortak çağrı: “Halk TV'ye kayyım ataması geri alınsın"

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV’ye 14 Ekim’de el konulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanala kayyım olarak atanmıştı.

(NÖ)