İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım Cuma günü görülen duruşmada, Halk TV'de yayımlanan bilirkişi görüşmesi nedeniyle yargılanan beş gazeteci hakkındaki esas mütalaası açıklandı.

Savcı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'un iki ayrı suçtan toplam 4 yıldan 10 yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davanın sekizinci duruşmasına gazeteciler katılmadı. Hâkim değişikliği nedeniyle önceki tutanakların okunmasının ardından savcılık mütalaasını sundu.

Dava neden açıldı?

Davanın başlangıcı, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak 2025'te düzenlediği ve kamuoyunda “Turpun Büyüğü” başlığıyla anılan basın toplantısına uzanıyor.

İmamoğlu, hakkında yürütülen bazı yargı süreçlerinde görev yapan bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı ifşa etmiş ve bilirkişilik faaliyetleriyle ilgili eleştirilerini kamuoyuna duyurmuştu.

Gazeteci Barış Pehlivan, toplantının ardından Büyükcanayakın'ı telefonla arayarak açıklamalara ve bilirkişilik yaptığı dosyalara ilişkin olarak görüşünü aldı.

Görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayımlandı. Savcılık, görüşmenin ilgili kişinin bilgisi ve rızası dışında kaydedilip yayımlandığını ileri sürerek gazeteciler hakkında soruşturma başlattı.

Aynı olaydan ayrılan iki yargılama

5 gazeteci aynı olay kapsamında “yargı görevini yapanı etkileme” suçlamasıyla da yargılanmış ve İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2025'te görülen ilk duruşmada beş gazetecinin beraatine karar vermişti. Suat Toktaş da bu duruşmada tahliye edildi.

Halk TV 'bilirkişi' davasında beraat kararı

Ancak bu aşamada telefon görüşmesinin kaydedilmesine ilişkin suçlama yönünden dava şartı olan uzlaştırma işlemleri tamamlanmamıştı. Mahkeme, bu suçlamayı ayırarak dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Böylece aynı olaydan kaynaklanan farklı suçlamalar ayrı ayrı yargılama süreçlerine konu oldu. Mart 2025'teki beraat kararı, görüşmenin kaydedilmesi ve yayımlanması suçlamalarını kapsamıyordu.

İlk duruşmada Barış Pehlivan, bilirkişiyi aramasının gazetecilik görevinin gereği olduğunu savunmuştu:

“Bir siyasetçinin, bir bilirkişi hakkında böylesi iddialarda bulunması herkesi ilgilendirir.”

Pehlivan, gazetecinin bu iddiaları muhatabına sormakla yükümlü olduğunu belirtmişti.

Kürşat Oğuz ise kaydı gazetecilik amacıyla aldığını, Suat Toktaş'ın da aynı gerekçeyle yayımladığını söylemişti:

“Suat Toktaş da gazetecilik refleksiyle kaydı yayınladı.”

Suat Toktaş da ilk duruşmada, “Yargılanan gazeteciliktir” demişti.

Savcılık süren davada neyi suç olarak görüyor?

Bugün mahkemeye sunduğu mütalaada Savcı, Pehlivan ve Oğuz'un, telefon görüşmesinin kaydedilmesinde birlikte hareket ettiklerini; görüşmenin hoparlöre verilerek ses kayıt cihazıyla kaydedildiğini: Büyükcanayakın'ın görüşmeyi sonlandırmak istemesine rağmen soruların sürdürüldüğünü ileri sürdü.

Bu gerekçeyle iki gazeteci hakkında “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamasından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.

Savcı, 5 gazetecinin tamamının ses kaydının canlı yayında yayımlanmasından sorumlu olduğunu savundu ve mütalaasında “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme” suçlamasıyla her biri için ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4 bin güne kadar adli para cezası verilmesini istedi.

Savunma: "Şikâyet yok, suç kastı yok"

Suat Toktaş'ın avukatı Serhat Çetin, savunmasında savcılık mütalaasının soruşturmanın usullerine aykırı olarak oluşturulduğunu öne sürerek itirazlarda bulundu.

Çetin, suçla ilgili yargılamaya başlanmasının şikâyete tabi olmasına karşın soruşturmanın kendiliğinden başlatıldığını ve Büyükcanayakın'ın ilk şikâyet dilekçesinde Toktaş'tan şikâyetçi olmadığını belirtti.

Avukat, Toktaş'ın kendisine gönderilen ses kaydını, görüşmenin kaydedilmesine rıza gösterildiğini düşünerek montaj birimine ilettiğini, rızanın bulunmadığını ise daha sonra Pehlivan'ın mesajından öğrendiğini savundu.

Toktaş'ın montaj birimiyle farklı odalarda bulunduğunu belirten Çetin, yayına müdahale olanağı olmadığını ve suç işleme kastı bulunmadığını ileri sürdü.

Savunma, öncelikle beraat; aksi durumda şikâyet koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle davanın düşürülmesini istedi.

Toktaş'ın diğer avukatı Nermin Naz Balkan ve Pehlivan ve Selek'in avukatı Buse Şahin de mütalaaya katılmadıklarını belirterek ayrıntılı savunma için süre talep etti.

Mahkeme, avukatlara savunma ve delillerini sunmaları için süre vererek duruşmayı 10 Şubat 2027 saat 10.00'a erteledi.

(AEK)