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HABER
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 09:01
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 09:18
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Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması

İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları iddiasıyla Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Barış Pehlivan, konuşma yaparken gözüküyor. Önünde bir mikrofon var.

Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Konuyla ilgili olarak bugün (27 Ocak) Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk Tv medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) suçlarından soruşturmaya başlanmıştır."

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Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dün Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında, sanık olarak yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ile İBB şirketleri İETT ve İSFALT’ın yanı sıra Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmalarında bilirkişi olarak görev yapan S.B.'nin ismini açıklayarak ‘hedef gösterdiği’ iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
27 Ocak 2025

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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