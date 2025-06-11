Halk TV sahibi Mahiroğlu için "yakalama kararı"

Cafer Mahiroğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum" dedi.

Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar.

35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.



Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın,

Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın,

Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) June 10, 2025

Yarkadaş: "Halk TV'ye kayyım atama işareti"

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber canlı yayınında Mahiroğlu'tyla ilgili kararın “kayyum atanması yolunda ilk işaret” olabileceğini söyledi.



Yarkadaş konuşmasında “Halk TV, muhalif medya içinde en çok izlenen televizyon kanalı. Ben de 5 yıl boyunca orada program yaptım. Savcılığın gönderdiği notu görünce ‘eyvah’ dedim. Bu karar bana göre kayyum atanmasının ilk sinyali” dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri

Başsavcılık, Mahiroğlu ile ilgili kararın iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerine dayandığını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında "5. dalga" denilen operasyonda gözaltına alınmış ve suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Aktaş "etkin pişmanlık"tan faydalanarak 4 Haziran'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İBB Soruşturmasında 11 kişiye daha etkin pişmanlık tahliyesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen bir suç örgütünün belediyelere rüşvet vererek ihale organize ettiği" suçlaması yer alıyordu.

Başarır: "Karanlık darbe sürecinin yeni perdesi"

CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından "Önce seçilmiş belediye başkanlarımız, sonra cumhurbaşkanı adayımız, partimiz, demokrasiye sahip çıkan gençler ve sanatçılar… Şimdi de muhalif medya..." diyerek tepki gösterdi.

Başarır yakalam kararını, "Bu vadeye yayılmış, bir darbe girişimidir! Planlanmış, aşama aşama uygulamaya geçirilmiş; 19 Mart'ta başlayan karanlık darbe sürecinin yeni perdesidir!" diye yorumladı.

(AEK)