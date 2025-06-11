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HABER
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 01:54
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 06:13
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"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK" SUÇLAMASI

Halk TV sahibi Mahiroğlu için "yakalama kararı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada Mahiroğlu'nun yurtdışına çıktığının tespit edildiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Halk TV sahibi Mahiroğlu için "yakalama kararı"
Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu Fatih Altaylı'yla tartışma programında/youtube

Cafer Mahiroğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum" dedi.

Yarkadaş: "Halk TV'ye kayyım atama işareti"

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş  TGRT Haber canlı yayınında Mahiroğlu'tyla ilgili kararın “kayyum atanması yolunda ilk işaret” olabileceğini söyledi. 

Yarkadaş konuşmasında “Halk TV, muhalif medya içinde en çok izlenen televizyon kanalı. Ben de 5 yıl boyunca orada program yaptım. Savcılığın gönderdiği notu görünce ‘eyvah’ dedim. Bu karar bana göre kayyum atanmasının ilk sinyali” dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri

Başsavcılık, Mahiroğlu ile ilgili kararın iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerine dayandığını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında "5. dalga" denilen operasyonda gözaltına alınmış ve suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Aktaş "etkin pişmanlık"tan faydalanarak 4 Haziran'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İBB Soruşturmasında 11 kişiye daha etkin pişmanlık tahliyesi
İBB Soruşturmasında 11 kişiye daha etkin pişmanlık tahliyesi
5 Haziran 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen bir suç örgütünün belediyelere rüşvet vererek ihale organize ettiği" suçlaması yer alıyordu.

Başarır: "Karanlık darbe sürecinin yeni perdesi"

CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından "Önce seçilmiş belediye başkanlarımız, sonra cumhurbaşkanı adayımız, partimiz, demokrasiye sahip çıkan gençler ve sanatçılar… Şimdi de muhalif medya..." diyerek tepki gösterdi.

Başarır yakalam kararını, "Bu vadeye yayılmış, bir darbe girişimidir! Planlanmış, aşama aşama uygulamaya geçirilmiş; 19 Mart'ta başlayan karanlık darbe sürecinin yeni perdesidir!" diye yorumladı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
halk tv Cafer Mahiroğlu istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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