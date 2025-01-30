İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yapılan görüşmenin Halk TV'de yayımlanması gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan beş gazeteciden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

Salı günü, Halk TV İstanbul stüdyoları önünde Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan gözaltılar, programın sunucusu Seda Selek'in İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in Ankara'da gözaltına alınmasıyla sürmüştü.

Gözaltına alınanlar Türk Ceza Kanununun (TCK), "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 132-133) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK Madde 277) ile suçlanmıştı. Suçlamanın dayanağı "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin adının verilerek hedef gösterilmesi suretiyle yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler kullanılması" olarak ileri sürüldü.

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Çarşamba günü Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşat Oğuz da aynı suçlamalarla gözaltına alındılar.

Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’a da gözaltı

Selek ve Asker 24 saat gözaltında tutulduktan sonra yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla çarşamba akşam üzeri serbest bırakıldılar.

Seda Selek ve Serhan Asker serbest

Salı akşamı göz altına alınanlardan gazeteci Barış Pehlivan ile çarşamba günü göz altına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz da çarşamba akşamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Gece yarısı duruşması

İki Halk TV yöneticisi ve haberci Barış Pehlivan'ın 5. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları tamamlandıktam sonra karar perşembenin ilk satlerinde, 01.13'te açıklandı. Suat Toktaş tutuklandı, Pehlivan ve Oğuz adli kontrol, yurt dışı yasağı ve haftada 3 gün imza koşuluyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Barış Terkoğlu, Halk TV'de mahkeme kararını okuyarak Toktaş’ın tutuklanma gerekçelerini sergiledi. Terkoğlu karardan ilgili noktaları okudu. Toktaş’ın tutuklama kararında gerekçe olarak, “Bu kadar yıllık deneyimi olan bir gazetecinin izin alındığına emin olmadan bu kaydı yayınlamaması gerektiği bilebilecek olduğu”nu dair kanaatini açıkladı ve “ses kaydı incelendiğinde bu kaydın yayınlanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı anlaşıldı” dedi.

Sulh Ceza Hakimi'nin kararda "Toktaş'ın tutuklu yargılanmasında ne gibi bir kamu yararı bulunduğuna" dair bir açıklamaya yer vermediği görüldü.

Pehlivan ve Oğuz: "Adaletsizlik!"

Serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde bir açıklama yapan Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz Toktaş'ın tutuklanması kararını "adaletsizlik" ve "hukuksuzluk" nitelemeleriyle yerdiler.

Barış Pehlivan: "Halk TV'ye sahip çıkın" Söz konusu bilirkişi ile söyleşiyi yapan Barış Pehlivan “Çok öfkeliyiz. Adalet yerini bulmadı." dedi. "Canımız, Genel Yayın Yönetmenimiz, gazeteci üstadımız hiçbir hukuk, adalet olmadan cezaevine gönderildi. Buz gibi bir gazeteci haksız, hukuksuz yere sadece gazetecilik refleksi gösterdi diye özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Onun için bizim mücadelemiz bitmeyecek. Tüm izleyecilerimizden Halk TV’ye sahip çıkmalarını bekliyoruz.” Kürşat Oğuz da "halkın Suat Toktaş’ın ve Halk TV’nin yanında olmasını daha çok bekl[ediklerini] söyledi. Oğuz: "Suat'ı da alacağız" Öncelikle karardan duyduğu mutsuzluğu dile getiren Kürşat Oğuz, “Mutluyuz diyemeyeceğim." dedi. "Üç kişi girdik iki kişi çıktık. Ben [Toktaş'ın] mesajını bir kez daha tekrar edeyim: 'Halk TV hep halkın yanında oldu, biz de bundan sonra halkın Suat Toktaş’ın ve Halk TV’nin yanında olmasını daha çok bekliyoruz.'dedi. "Bugüne kadar çok destek oldular çok teşekkür ediyoruz. Direnmenin gücünü ortaya koydular. Belki de biz o sayede dışardayız ama Suat’ı da alacağız.”

(AEK)