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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 10:21
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 11:17
3 dk Okuma

Halk TV'den RTÜK'e özel yayın 'penguen' yayını

Ece Üner, "Dimdik durduğunu bilselerdi penguenden de bu kadar hoşlanmazlardı diye düşünüyorum. Penguene de bu kadar sıcak bakmazlardı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halk TV'den RTÜK'e özel yayın 'penguen' yayını
Ekran Görüntüsü: Halk TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. Ceza sonrası Halk TV Halk Ana Haber'de "RTÜK'ün hayalindeki Halk TV" alt yazısıyla penguen belgeseli yayınlandı.

Görüntülerin üstüne konuşan Halk Ana Haber sunucusu gazeteci Ece Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Penguen, uçamayan, yüzebilen, dimdik durabilen, perde ayaklı deniz kuşudur. Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Galapagos adalarının kıyılarında yaşarlar. Ancak Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'de penguenler bulunmaz. Büyüklük bakımından 30 ila 105 santim arasında değişik 18 kadar türü bilinmektedir. Sırtları siyah veya gri, karın kısımları beyaz, ince ve pulsu tüylerle örtülüdür. Türler birbirinden başlarındaki renkli tüyleriyle ayrılır."

"Dik durduklarını bilselerdi sıcak bakmazlardı"

Üner, devmında "Kuyrukları kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan rahatlıkla dimdik ayakta durabilirler. Bu kısmını herhalde bilmiyor çünkü rahatlıkla dimdik ayakta durabilen bir türse, penguene de ekranlarda yer yok. Çünkü dimdik durduğunu bilselerdi penguenden de bu kadar hoşlanmazlardı diye düşünüyorum. Penguene de bu kadar sıcak bakmazlardı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye 10 gün karartma cezası

CHP RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın X’teki paylaşımına göre kurul cezaya kanala konuk olan Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor” ve “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran’a karşı azmettirildik” ifadelerini gerekçe gösterdi.

Oy çokluğuyla alınan kararda ifadelerin ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği’ öne sürüldü. Halk TV benzer maddeden bir yıl içinde bir ceza daha alırsa kanalın lisansı iptal edilecek.

Lisansları iptal edilebilir

Taşçı diğer cezalarıysa şöyle paylaştı:

Yine Halk Tv’de yayınlanan ‘Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz’ adlı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle ‘insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Sözcü Tv’ye ise Senem Toluay llgaz’ın yaptığı ‘Öncesi Sonrası Gece’ isimli programda konuk Türker Ertürk’ün iktidara yönelik “Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak” ifadesi nedeniyle ‘insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

TELE1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek.

Akit’i eleştirmek 'suç'

RTÜK, TELE1’e evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili haberi “Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla duyuran Akit gazetesinin eleştirilmesini ‘kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler’ gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Taşçı TELE1’e cezayı “Sonra da soruyorlar ‘Akit bu cüreti nereden alıyor?’ Yanıtı bugünkü kararla ortaya çıktı; tabii ki RTÜK’ten alıyor cüreti!” diyerek eleştirdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
halk tv RTÜK penguen ilhan taşcı tele 1 sözcü
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/haber/halk-tv-sahibi-mahiroglu-icin-yakalama-karari-308248
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/haber/halk-tv-bilirkisi-davasinda-beraat-karari-305071
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/haber/halk-tv-gazetecilik-yaptik-cevap-hakki-kullandirdik-304062
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