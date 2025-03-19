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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 17:10
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 17:10
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Halk, CHP Genel Merkezi önünde: Faşizme karşı direniş haktır

İBB’ye yönelik operasyona karşı yurttaşlar, Ankara’da bir araya geldi. Kalabalık, soğuk hava nedeniyle binanın içinde beklemeye başladı.

Aslı Deniz Çelebi
Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi
Görseli Büyüt
Halk, CHP Genel Merkezi önünde: Faşizme karşı direniş haktır
Fotoğraflar: Aslı Deniz Çelebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, bugün, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “Kent Uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

İBB’ye yönelik operasyona karşı Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) Ankara’daki Genel Merkez binasında bir araya geldi. Havanın soğuk olması sebebiyle kalabalık, binanın içinde beklemeye başladı.

Nebiye Merttürk: Mücadeleye devam edeceğiz

Operasyonla ilgili bianet’e konuşan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, şöyle dedi:

“Ekrem İmamoğlu’na yönelen bu saldırıyı, genel olarak seçme ve seçilme hakkımıza, dolayısıyla demokrasiye yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Uzun zamandır faşist bir koalisyon ve iktidar, ülkenin yönetiminden en alt kademelerine kadar her alanı ele geçirmiş durumda ve bütünüyle halka savaş açmış halde. Bu saldırıyı da bu savaşın bir parçası olarak görüyoruz.

“Amaç, kitleleri yıldırmak, korkutmak ve mücadeleden vazgeçirmek. Çünkü bu iktidar, büyük bir baskı ve yoksulluk politikasıyla ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de Halkevleri olarak, bu saldırılara karşı başta seçme ve seçilme hakkımız olmak üzere, bulunduğumuz her yerde insanca bir yaşam, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Faşizme karşı direniş haktır! Bu yüzden herkesi direniş hakkını kullanmaya, sokağa ve mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.”

“Milletin temsilcisi”

CHP’li siyasetçi Seyfettin Çelik ise “Bugün Ekrem İmamoğlu’na yapılan zulüm, milletimizin tamamına yapılmıştır. Çünkü Ekrem İmamoğlu, 16 milyon yurttaşın özgür iradesiyle yönetici olarak seçtiği bir kişidir. O, milletin temsilcisi olarak görev yapmaktadır,” dedi.

Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi, bu devleti kuran ve Türkiye'ye cumhuriyeti ve demokrasiyi getiren partidir. Aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demiştir. Dolayısıyla, milletin egemenliğinin hiçbir güç tarafından gasbedilmesine izin vermeyiz.

“Atatürk’ün izinden giden Kuvayı Milliyeciler ve Atatürkçüler, ülke genelinde demokrasi nöbeti tutmaktadır. Bu mücadelede yer alan herkes, millet ve ülke adına gereken bedeli ödemeye hazırdır. Bugün Ekrem İmamoğlu’na yapılan zulüm, 16 milyon yurttaşın iradesine yöneliktir. Kendisine karşı yürütülen haksız ve baskıcı anlayışı reddediyor, hukuksuz bu kararı yok hükmünde sayıyoruz. Mücadelemiz, İmamoğlu görevine iade edilene kadar sürecektir.”

CHP’li bir kadın ise “Hukuksuzluk ve adaletsizlik her yerde, ülke adeta mahvolmuş durumda. Bunlara hayır demek istiyorum. Kiminin diploması yok, ama en tepedeler; kiminin diploması var, ama onunla uğraşılıyor. Diploması olmayanlar sahte belgelerle yolunu buluyor,” dedi. (ADÇ/TY)

Haber Yeri
Ankara
CHP İBB operasyonu ekrem imamoğlu Halkevleri
Aslı Deniz Çelebi
Aslı Deniz Çelebi
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ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3.Sınıf öğrencisi. Eylül 2024 bianet stajyeri.

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