Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Tutuklu bulunan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Halit Ergenç 1 yıl 10 ay, Rıza Kocaoğlu ile 1 yıl 8 ay ceza aldı.

Ayşe Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, oyuncu Halit Ergenç ve iki sanığın da avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Ergenç, kendisinin tanık olarak ifadesine başvurulduğunu, yalan söylemediğini belirtti.

Ergenç beratini istedi

Ergenç savunmasında şunları söyledi:

"Samimiyet göreceli kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki keşkelerden bir tanesi keşke o dönem fotoğraflarımın yayınlanmasına ilişkin karşı dava açsaydım. Çünkü akıllanmaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim. Bana sorulduğunda görüşmem ve irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım'la ilgili soru soruldu, 'ben Ayşe Barım'ın onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim' dedim."

Üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten Ergenç, beraatini istedi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu: Bizi Ayşe Barım yönlendirmedi

İki oyuncuya da hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, Halit Ergenç'e 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ergenç'in yargılama sürecindeki saygılı tutumlarını dikkate alarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Rıza Kocaoğlu'nu da aynı suçtan önce 2 yıl hapse çarptıran mahkeme, bu sanığın da saygılı tutumlarından dolayı cezayı 1 yıl 8 aya indirdi.

Mahkeme: İtiraz edebilirsiniz

Mahkeme, iki sanığın da sabıkası bulunmadığını bildirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sanık Ergenç, mahkeme hakimine yönelik "Yalan tanıklık mı yaptım yani" ifadesini kullandı.

Hakim ise Ergenç'in karara itiraz edebileceğini belirtti.

Ne olmuştu? Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, dizi ve filmlerde haksız rekabete yol açtığına ilişkin iddialarla gündem olmuştu. Ancak Barım hakkındaki soruşturma bir anda Gezi Parkı eylemlerine yönelmişti. Barım 24 Ocak'ta hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 gün boyunca Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Barım 27 Ocak günü tutuklanmıştı. Barım hakkında hazırlanan 172 sayfalık iddianamede "Ayşe Barım'ın ID şirketine ait sanatçıların ilgili #occupygezi hashtag çalışmasına dahil olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları" ve sanatçıların 2021 yılı yazında çıkan yangınların ardından HelpTurkey hashtagi ile yapılan paylaşımlar yer aldı. Soruşturma kapsamında oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. Barım'ın, Mehmet Ali Alabora ile görüşmeleri de delil olarak sayıldı. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Haziran 2022’de açıkladığı Gezi Davası gerekçeli kararında "iddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde olduğuna” hükmetmişti.

(AB)