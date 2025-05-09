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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2025 17:09
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2025 17:21
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısında

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Direnişi soruşturmasında Ayşe Barım hakkında "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada savunma yaptı. Ergenç "Osman Kavala'yı bu olaylar ortaya çıktığında tanıdım, hiçbir bağlantım olmadı" derken, Kocaoğlu "Ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısında
Fotoğraf: Zeynep Yeşildal / AA

ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve menajer Ayşe Barım’a açılan Gezi Direnişi soruşturmasında verdikleri ifade nedeniyle haklarında ‘yalan tanıklık’ iddiasıyla dava açılan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ergenç ve Kocaoğlu avukatlarıyla katıldı. İki isim iddianameye karşı savunma yaptı.

Ergenç, Gezi Direnişi’ne ilişkin Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada tanık olarak ifadesine başvurulduğunu hatırlatarak, yalan tanıklık yapmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Savcılıkta Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yı tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getiren Ergenç, kendisine sorulanlara cevap verdiğini belirtti.

Alabora ile konservatuar yıllarından tanıştıklarını, iş ortamlarında da karşılaştıklarını, onun dışında samimiyeti olmadığını savcıya söylediğini aktaran Ergenç, Alabora'nın oyuncu sendikası başkanı olması nedeniyle birden fazla kez görüştüklerini, Gezi yürüyüşlerine katılmasının amacının ise ağaçların kesilmemesine yönelik olduğunu ifade etti.

Yürüyüşlere katılmasının devlete ve hükümete karşı olmadığını, kimseden talimat almadığını, orada bulunmasının herhangi bir siyasi görüşü benimseme amacı taşımadığını belirten Ergenç, "Alabora ile telefon görüşmem, tamamıyla meydanın o dönemde yürüyüşe kapalı olması ve giriş imkanımızın olmamasıyla ilgiliydi. Eğer soruşturma aşamasında savcı bey görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Bana tanıyıp tanımadığım yönünde sorduğu için, hiç samimiyetim olmadığını söyledim. İkinci seferde görüşme sebeplerimi, burada belirttiğim gibi belirttim. Ben sektörden Çiğdem Hanımı duyardım. Osman Kavala'yı bu olaylar ortaya çıktığında tanıdım, hiçbir bağlantım olmadı. Tanınan bir insan olduğum için zaten bunu inkar etmem imkansız. Çiğdem Mater'i gördüysem de hatırlamıyorum. Osman Kavala ile hiç görüşmem olmadı." dedi.

"Ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim"

Rıza Kocaoğlu ise savcılığa tanık olarak davet edildiğinde soruşturma savcısına detaylı cevap vermeye çalıştığını, ifadede kendisine genellikle Memet Ali Alabora ile ilgili sorular sorulduğunu söyledi.

İfadede Alabora'yı oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğini ancak irtibatının olmadığını söylediğini anlatan Kocaoğlu, "Çok genel sorulardı. Bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de 'görüşmedim' dedim. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı. Ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora'yla görüşmem, sendika başkanı olması nedeniyledir." diye konuştu.

Savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden hakim, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi
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(HA)

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İstanbul
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