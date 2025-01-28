Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu: Bizi Ayşe Barım yönlendirmedi

Gezi Parkı protestolarının “planlayıcılarından” olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan ve haklarında “yalan tanıklık”tan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadelerinde "çelişki" bulunduğu iddia etti.

Oyuncu Halit Ergenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, Barım'ı 2000'li yılların başından beri tanıdığını belirterek, "Barım ile tanışma sebebim o tarihlerde menajerlik firması aramam ve bu firma kapsamında meslek hayatıma devam etmek isteğimdir," dedi.

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Halit Ergenç’in ifadesi

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Ergenç, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin ajansı dahilinde meslek hayatıma bugüne kadar devam ettim ve halen devam ediyorum. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur. İş ortamları gereği gördüğümde merhabalaşmamız olmuştur. Ayşe Barım'ın bu şahıslarla (Osman Kavala ve Çiğdem Mater) irtibatını veya yakınlık derecesini bilmiyorum. Bu konuda bir kanaat sahibi değilim.

“Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatlarına dair tam olarak bir kanaat sahibi değilim. Üzerinden zaman geçti. O günlerde ülkenin gündemi, kamuoyunca da bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıdır. Mutlaka olaylardan konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu, yönlendirdiğini hatırlamıyorum."

Barım ile irtibatının iş ilişkisiyle sınırlı olduğunu dile getiren Ergenç, "Sosyal ve özel hayatlarımız anlamında çok samimi değildik," dedi.

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Rıza Kocaoğlu'nun ifadesi

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ise tanık olarak verdiği ifadesinde Ayşe Barım'ı 2008 yılından beri tanıdığını, şu anda Barım'a bağlı ID İletişim ile menajerlik bağlantısı olduğunu anlattı:

“Üzerinden uzun süre geçtiği için içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili bir görüşmem olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Kendisiyle iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Çiğdem Mater'i bilirim ancak bireysel tanışıklığım yoktur. Kavala ile Barım arasındaki görüşmeleri burada sizden duydum. Ne görüştüklerinden bilgim yoktur. Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik kapsamında bana kimse yönlendirme yapamaz, kendi kararlarımı kendim alırım. Gezi Parkı'nda çıkan haberlerdeki kişi benim. Bireysel olarak gittiğimde yapılan haberlerin resimleridir.

"Occupygezi paylaşımıyla ilgili kimse bana herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Benim de böyle bir paylaşımım olmadı. O dönem popüler bir hashtag diye biliyorum. Devin Özgün Çınar'ı oyuncu olması sebebiyle tanırım. O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, herhangi bir sosyal medya üzerinden grup da kurmadık. Bana tape içeriğinde bahsettiğiniz bildirinin içeriğini bilmiyorum. Memet Ali Alabora ve Devin Özgün Çınar ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefon irtibatımız yoktur."

Memet Ali Alabora, Mehmet Osman Kavala ve Çiğdem Mater'in Ayşe Barım ile bir irtibatı olduğunu bilmediğini söyleyen Kocaoğlu, "Kavala ile Barım'ın görüşmesini burada öğrendim. O hususta da bir bilgim yoktur, ne konuştuklarını bilmiyorum. Barım'ın bize herhangi bir yönlendirmesi de olmadı," diye ifade verdi. (TY)