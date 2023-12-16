Halil Umut Meler: Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 11 Aralık'taki maçın ardından yaşanan saldırının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin yürütüldüğünü söyleyen Meler, bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek şunları kaydetti:

“Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum.”

“Şiddet son bulmalı”

“Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulan Meler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur.”

(VC)