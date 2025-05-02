ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 11:13
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 11:47
2 dk Okuma

Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi

Küresel sanal bahis ağını deşifre ederek Türkiye'den Kıbrıs'a uzanan devlet-mafya ilişkisini anlatan Cemil Önal Hollanda'da kaldığı otelin terasında suikasta uğradı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi

Halil Falyalı’nın ‘finansal beyni’ olarak tanınan Cemil Önal, Bugün Kıbrıs’ın Yayın Yönetmeni Ayşemdem Akın’a verdiği röportajdan yaklaşık 15 gün sonra Hollanda’da öldürüldü.

ABD ve Hollanda istihbaratının koruması altında olduğu bilinen Önal, kaldığı Hotel Hoevevoorde’nin terasında dün 17.45 sularında hedef alındı. Fail yakalanamadı.

Görgü tanıkları üç el silah sesi duyduğunu söylerken Hollanda polisi cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tüm ihtimallerin masada olduğunu duyurdu.

Önal kısa bir süre önce Kıbrıs’tan Türkiye’ye uzanan siyasilerin ve devlet görevlilerine kaset, rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarını yöneltmişti.

Önal son röportajında, “Ben bir kara kutuyum, beni susturmak isteyecekler” diyerek öldürülme ihtimalinden açıkça söz etmişti.

Ayşemdem Akın tehdit edildi

Öte yandan Önal’a röportaj gazeteci Ayşemdem Akın, sürdürdüğü “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ölümle tehdit edildi.

Türkiye hattı kullanan bir numaradan aranan Akın’a, telefondaki kadın “Seni korumak istiyorum” diyerek, diziyi derhal durdurmazsa öldürüleceğini söyledi. Tehdide göre 3 kişi, “gereğini yapmak” üzere günlerdir adada.

27 dakikalık görüşmenin ses kaydını polisle paylaşan Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemdem Akın, resmi şikayetini yaptı. Tehditteki çelişkili ifadeler nedeniyle ilk anda soğukkanlılığını koruduğunu belirten gazeteci, “Geri adım atmayacağım” açıklaması yaptı. Polis, GSM hattının sahibi ve ilişkide olduğu kişilerin tespit edilmesi için Türkiye polisi ile yazışma başlattı.

Ayşemdem Akın’ın Cemil Önal’la yaptığı “Halil Falyalı yaşıyor” röportaj serisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
halil falyalı Ayşemdem Akın Cemil Önal
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git