Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi

Halil Falyalı’nın ‘finansal beyni’ olarak tanınan Cemil Önal, Bugün Kıbrıs’ın Yayın Yönetmeni Ayşemdem Akın’a verdiği röportajdan yaklaşık 15 gün sonra Hollanda’da öldürüldü.

ABD ve Hollanda istihbaratının koruması altında olduğu bilinen Önal, kaldığı Hotel Hoevevoorde’nin terasında dün 17.45 sularında hedef alındı. Fail yakalanamadı.

Görgü tanıkları üç el silah sesi duyduğunu söylerken Hollanda polisi cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tüm ihtimallerin masada olduğunu duyurdu.

Önal kısa bir süre önce Kıbrıs’tan Türkiye’ye uzanan siyasilerin ve devlet görevlilerine kaset, rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarını yöneltmişti.

Önal son röportajında, “Ben bir kara kutuyum, beni susturmak isteyecekler” diyerek öldürülme ihtimalinden açıkça söz etmişti.

Ayşemdem Akın tehdit edildi

Öte yandan Önal’a röportaj gazeteci Ayşemdem Akın, sürdürdüğü “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ölümle tehdit edildi.

Türkiye hattı kullanan bir numaradan aranan Akın’a, telefondaki kadın “Seni korumak istiyorum” diyerek, diziyi derhal durdurmazsa öldürüleceğini söyledi. Tehdide göre 3 kişi, “gereğini yapmak” üzere günlerdir adada.

27 dakikalık görüşmenin ses kaydını polisle paylaşan Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemdem Akın, resmi şikayetini yaptı. Tehditteki çelişkili ifadeler nedeniyle ilk anda soğukkanlılığını koruduğunu belirten gazeteci, “Geri adım atmayacağım” açıklaması yaptı. Polis, GSM hattının sahibi ve ilişkide olduğu kişilerin tespit edilmesi için Türkiye polisi ile yazışma başlattı.

Ayşemdem Akın’ın Cemil Önal’la yaptığı “Halil Falyalı yaşıyor” röportaj serisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

(HA)