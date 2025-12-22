Halil Falyalı cinayetinde Yargıtay cezaları onadı, beraatları bozdu

Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesiyle ilgili davada Yargıtay kararını verdi.

Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi

Yargıtay, Falyalı’yı öldürmekten suçlu bulunan Mustafa Söylemez ve diğer sanıklara verilen cezaları onadı. Faysal Söylemez hakkındaki beraat kararı, Kuzey Kıbrıs'daki dava incelenmediği gerekçesiyle bozuldu.

İddianame

Mustafa Söylemez’in cinayetten sonra Kıbrıs'tan İstanbul’a uçakla geldiği tespit edilmişti. BirGün’de yazarı Timur Soykan'ın iddianameden aktardığına göre, cinayet organizasyonunda yer alan ve Kıbrıs'ta yakalanan sanıklar, ilk ifadelerinde Söylemez’in talimatlarına uyduklarını ifade etti. Sanıklardan Ömer Tunç’un cinayetten sonra otelde çöpe attığı eldivende barut izi tespit edildi. Kamera kayıtlarında Ömer Tunç’un cinayet günü Söylemez ile buluştuğu belirlenmişti. Söylemez’in Ercan Havalimanı’nda bıraktığı otomobilde de aynı eldivenden bulunduğu, eldiven ile direksiyon üzerinde barut izi tespit edildiği açıklandı. Otomobilde Söylemez’in parmak izi de bulunmuştu.

Cezalar

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez, ağabeyi Faysal Söylemez’e tasarlayarak öldürmek suçlaması yöneltildi. Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Söylemez iki kez müebbet hapisle cezalandırdı. Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez ile İstanbul’da buluşan Metin Süs ise beraat etti.

Cinayette kullanılan telefon hatlarını alan Abdurrahim Çelik, hatları Ömer Tunç’a veren Ender Yıldız 25 yıl hapis cezası aldı. Cinayete yardım için Kıbrıs'a giden kişileri organize eden Cengiz Şener’e de 25 yıl hapis cezası verilmişti.

Kıbrıs'ta yakalanan sanıklar ise orada yargılandı. Bu davada Ömer Tunç’a müebbet, suikastçıları olay yerine götüren ve buradan kaçıran Veysal Sare’ye 35 yıl hapis cezası verildi. Halil Falyalı’nın otomobilinin otelden çıktığını haber veren Musa Çiçek ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da yargılanan Mustafa Söylemez ile ceza alan diğer sanıklar kararı temyiz etmişti. Diğer sanıklar da delillerin yetersiz olduğunu ve yargılamanın Kıbrıs'ta yapılması gerektiğini iddia etti. Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı da beraat kararlarının bozulmasını talep etti.

Oybirliğiyle karar verildi

Yargıtay 1. Dairesi, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener’e verilen cezaları onadı. Faysal Söylemez ve Metin Süs hakkındaki beraat kararlarını ise bozdu. Kıbrıs'taki davanın belgelerinin istenip incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiği anlatıldı. Yargıtay 1. Dairesi oy birliğiyle karar verdi.

(AB)