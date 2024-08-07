Halil Falyalı cinayeti davasında karar

Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Mustafa Çiçek’i haklarındaki tüm suçlamalardan mahkum etti. Ömer Tunç’e müebbet, Veysel Sare’ye 35 yıl ve Musa Çiçek’e 20 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme Ömer Tunç’u suikastçıları bulmak ve eylemi planlamak, Veysel Sare’yi suikastçıları olay yerine götürmek ve maktullere pusu kurarak olayın gerçekleşmesini sağladıktan sonra suikastçıları olay yerinden uzaklaştırmak, Musa Çiçek’i ise Falyalı’nın aracının geçişini haber vererek suikastın gerçekleşmesine katkı sağlamakla suçladı.

Mahkeme Başkanı Banu Soyer kararı açıklarken “Sanıklar planlayarak maktulleri öldürmüşlerdir, tümü planlı ve organize şekilde hareket etmişlerdir. Suikast silahları olan kalaşnikoflarla ateş açmışlardır ve maktulleri acımasızca katletmişlerdir” dedi.

Ne olmuştu?

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de Kıbrıs Çatalköy’de, silahlı saldırıya uğradı. İçinde bulunduğu araç taranan Falyalı, şoförüyle birlikte hayatını kaybetti.

Polis cinayetle ilgili yaptığı aramada olay yerinin yaklaşık bir kilometre uzağındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, 9 mm çapında tabanca ve bu silahlara ait mühimmat buldu.

Soruşturmanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalandı. Mahkeme üç ismin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Türkiye ise düzenlediği operasyonda Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener daha sonra tutuklandı.

Hazırlanan iddianameye göre Veysel Sare, saldırıyı yapan Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç'u kiralık araçla suikast alanına götürdü. Musa Çiçek'in ise sokak başında gözcülük yaptı.

Cinayette kullanılan telefon hatları Abdurrahim Çelik'in kimliği ile alındı. Hatları Ömer Tunç'a Ender Yıldız verdi. Cengiz Şener ise Veysel Sare'yi bulup organizasyona dahil etti. Kaçak yollarla Kıbrıs'a girişini sağlayıp ve para verdi.

Türkiye’de yakalanan şüpheliler İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme 19 Ocak 2024’te verdiği kararda Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'a da, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. “Tasarlayarak öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamasıyla yargılanan Mehmet Faysal Söylemez ve Metin Süs ise tüm suçlardan beraat etti.

(HA)