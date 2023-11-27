Halil Altındere'nin son üç yılda ürettiği yapıtlar Pilot Galeri'de

Pilot Galeri, 13 Ocak 2024’e kadar Halil Altındere’nin son üç yılda ürettiği heykel, video, tuval ve halılarından oluşan “A Brief History of My Last Three Years” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Halil Altındere kimdir?

Altındere, son 3 yıla odaklanan sergisinde, siyaset, teknoloji, militarizm, kripto sanat, kültür-sanat kurumları, kamusal-özel alan kavramlarını sorguladığı 3 ana aks üzerinde şekillenen bir dizi eser üretiyor.

Sergi mekânının ortasında konumlanan halıda sanatçı; 1970’li yılların sonlarından beri savaşın gölgesinde yaşayan Afgan kadınlarının savaşta kullanılan top, tüfek, el bombası gibi silahları ördükleri halılara yansıtmasını referans alıyor.

Sanatçı, başta Bayraktar TB2 olmak üzere Anka, Akıncı, Karayel ve Aksungur dronlarının ön planda yer aldığı “Turkish Military Drones Rug” (2023) halıları günümüz toplumunun silahları nasıl normalleştirdiğine odaklanıyor.

Sanatçının savunma/saldırı araçlarına ve bu araçların görev tanımlarının ötesinde taşıdıkları anlamlara ilgisi de bir dizi eserde görülebilir.

Sanatçının son yıllardaki geleneksel sanatlara özellikle “minyatür” sanatına ilgisi, yapay zekâ teknolojisini kişisel asistan olarak kabul edip işlerinin üretim sürecinde aktif rol vermesiyle sonuçlanırken, 1 dakikalık videoları, online platformların “stream”lerine sızıyor.

Sanatçı videolarında; Valens Su Kemeri, Galata Kulesi, Arter Müzesi, Maçka'daki İsmet İnönü heykeli, Çanakkale'deki Truva Atı gibi simgeleri hareketli hale getiriyor.

Sanatçının popüler kültür, gelenek, gelecek, sınır ötesi siyasetin meşruiyeti, savaşların, sanatın ve paranın insansızlaştırılması, sanatın da içinde olduğu yapıların iktidar çözümlemelerine odaklandığı yirmiden fazla eseri Pilot Galeri’de görülebilir. (AÖ)