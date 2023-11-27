Halil Altındere kimdir?

Farklı medyumlardaki üretimlerinin yanı sıra balerinler, sokak satıcıları, opera sanatçıları, hip hop sanatçıları, rehberler, polisler, mimarlar gibi birçok kişiyle ortaklıklar yapar. Çoklukla, politik, sosyal ve kültürel kodları araştırdığı, baskıcı sistemlere karşı direnişi konu ettiği çalışmalarıyla tanınıyor. Bugüne dek MoMa PS1, Centre Pompidou, MAXXI, MAK, CA2M, Les Abattoirs gibi dünyanın birçok önemli müzesinde solo ve grup sergilerinde yapıtları sergilendi ve bu müzelerin birçoğunun koleksiyonlarında yer aldı. Venedik, Documenta ve Manifesta, Sao Paolo, Berlin, Istanbul, Sharjah ve Gwangju gibi önemli bienallere katıldı.

Sanatçı kimliğinin yanında, küratörlük ve editörlük de yapıyor. Süreyyya Evren ile birlikte hazırladığı “Kullanma Klavuzu: Türkiyede Güncel Sanat 1975-2015”, “101 Artworks: Türkiye Güncel Sanatının Kırk Yılı” ve Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Çocuklar için Türkiye Güncel Sanatı” adlı kitapların editörlüğünü yaptı.

1971 yılında dünyaya geldi. (AÖ)