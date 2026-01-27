ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:45 27 Ocak 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 12:48 27 Ocak 2026 12:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Halide Türkoğlu’ndan Adalet Bakanı’na: Saç örmek ne zamandan beri suç?

Türkoğlu, "Suç unsuru bulunmamasına rağmen adli ve idari soruşturma açılmasıyla savaş suçlarının üzeri mi örtülmektedir? diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Halide Türkoğlu’ndan Adalet Bakanı’na: Saç örmek ne zamandan beri suç?

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Kocaeli’nde kadın sağlık emekçisi İ.A.’nın sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınması ve hakkında adli-idari soruşturma başlatılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Türkoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, savaşlarda kadın bedeninin sistematik biçimde hedef alındığına dikkat çekilirken, Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınlara yönelik şiddet ve katliam görüntülerinin dünya kamuoyuna yansıdığı hatırlatıldı. Türkoğlu, bu saldırılara karşı birçok ülkede kadınların dayanışma eylemleri düzenlediğini, Türkiye’de de kadınların saç örerek tepkilerini dile getirdiğini ifade etti.

Milletvekili Türkoğlu, Kocaeli’nde görev yapan sağlık emekçisi İ.A.’nın  saç örgüsüyle paylaştığı “Jin Jiyan Azadî” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) şarkısının ardından sosyal medyada hedef gösterildiğini, saldırıların kısa sürede organize bir linç kampanyasına dönüştüğünü belirtti.

Savaş suçları mı örtülüyor?

Türkoğlu, yaşananların yalnızca bireysel bir adli işlem olmadığını, kadınların savaş suçlarına karşı yükselttiği sesin bastırılmaya çalışıldığını ifade etti, şu soruları yöneltti:

·         Kadınlara yönelik suçlara tepki göstermek suç mudur?

·         “Jin Jiyan Azadî” şarkısının hangi sözleri örgüt propagandası kapsamına girmektedir?

·         Saç örmenin hangi etik ilkeye aykırı olduğu düşünülmektedir?

·         Suç unsuru bulunmamasına rağmen adli ve idari soruşturma açılmasıyla savaş suçlarının üzeri mi örtülmektedir?

·         Sosyal medyada kadınları hedef alan ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan kaç kişi tespit edilmiş, kaçı hakkında işlem yapılmıştır?

Önergede ayrıca, kadınlara yönelik dijital şiddet, hakaret ve tehditlerin cezasız kalmasının, bu saldırıların meşrulaştırılması anlamına geldiği vurgulandı. Türkoğlu, kadınların ifade özgürlüğü ve dayanışma hakkının kriminalize edilmesine son verilmesi çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Halide Türkoğlu saç örme direnişi saç örme kampanyası saç örme protestosu dem parti
