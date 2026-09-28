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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 15:24 28 Eylül 2026 15:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 15:28 28 Eylül 2026 15:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Halide Türkoğlu: Kadınlara düşman olarak değil, yoldaş olarak bakalım

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu kadınların hem erkek hem de devlet şiddetiyle mücadele ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halide Türkoğlu: Kadınlara düşman olarak değil, yoldaş olarak bakalım
Fotoğraf: MA
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi öncülüğünde, artan kadın katliamlarına karşı Amed’in Bağlar ilçesinde eylem düzenlendi. Dörtyol Kavşağı’nda yapılan açıklamaya DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, siyasi parti ve kadın örgütü temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.

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MA’nın haberine göre, açıklamada konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eşbaşkanı Ruçem Vefa Elyakut, kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından katledildiğini söyledi. “Artık yeter. Bu katliamlar karşısında susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz” diyen Elyakut, Ayfer Çakmak, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak da Ayfer Çakmak’ın en yakını tarafından katledildiğini hatırlattı. Kadına yönelik şiddetin yapısal bir sorun olduğunu belirten Bucak, yerel yönetimler olarak şiddete karşı mekanizmalar geliştirdiklerini ancak bunların kadın katliamlarını durdurmaya yetmediğini söyledi.

Yargının 6284 sayılı kanunu uygulamadığını ve cezasızlık politikalarının sürdüğünü belirten Bucak, Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku dosyalarına dikkat çekti. Bucak, “Örgütlü toplum ancak şiddeti durdurabilir” diyerek kadınların birbirinin mücadelesine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu kadınların hem erkek hem de devlet şiddetiyle mücadele ettiğini söyledi. Kadınların özgür ve eşit yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Diyarbakır’da kadınlar katledilmeyi değil, özgür kimliğiyle yaşamayı hak ediyor” dedi.

Türkoğlu, kentte yaşayan erkeklere de çağrıda bulunarak kadınlara yönelik şiddete karşı ortak tutum alınmasını istedi. “Kadınlara düşman olarak değil, yoldaş olarak bakalım” diyen Türkoğlu, kadın katliamlarına karşı mücadelenin büyütülmesi çağrısı yaptı.

Açıklama “Jin jiyan azadî” sloganıyla sona erdi.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Halide Türkoğlu Serra Bucak
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