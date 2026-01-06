ENGLISH KURDÎ
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:00
 SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 17:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Haliç’te Epifani ritüeli: Haç sulara bırakıldı

Hıristiyanlık inancına göre İsa Peygamber’in doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören, ilgiyle izlendi.

ENRead in English

ENRead in English
Haliç’te Epifani ritüeli: Haç sulara bırakıldı
Fotoğraflar ve video: Fabrizia Vazzana

Hıristiyanlık inancına göre İsa Peygamber’in doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü, Ekümenik Patrikhanesi’nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilinde düzenlenen denizden haç çıkarma töreni ile kutlandı.

Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen töreni Ekümenik Patriği Bartholomeos yönetirken, saat 09.00’da başlayan ayinde mumlar yakılıp dualar edildi.

Yaklaşık 30 kişi denize atladı

Yaklaşık dört saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos’un suya attığı haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkarmayı başaran kişi oldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik sırasında sağlık ekipleriyle deniz polisi de hazır bulundu.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
haç çıkarma töreni haliç fener rum patrikhanesi İsa Peygamber
