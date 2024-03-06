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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 14:07
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 14:29
2 dk Okuma

Haliç Dayanışması: Tersanelerin dönüşümü İBB eliyle devam ediyor

Haliç Dayanışması, Haliç Tersaneleri’nin dönüşümünde sadece AKP’nin değil, CHP yönetimindeki İBB’nin de sorumlu olduğuna dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Haliç Dayanışması: Tersanelerin dönüşümü İBB eliyle devam ediyor
Fotoğraf: İBB

Endüstri mirası Tersane-i Amire’nin Haliç bütünlüğünde tüm değerleriyle korunması ve yaşaması için çalışma yürüten Haliç Dayanışması, Haliç Tersaneleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Haliç Tersaneleri’nin dönüşümünün sadece Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Haliçport Projesi ile değil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eliyle de devam ettiğini söyleyen dayanışmanın açıklaması özetle şöyle:

Haliç Dayanışması: Haliçport tersanesiz İstanbul’dur
Haliç Dayanışması: Haliçport tersanesiz İstanbul’dur
18 Haziran 2020

“2022 yılında hazırlanan ‘Birlikte’ sergisi ile Haliç Tersanesi’nde İstanbul Sanat Müzesi yapılacağını öğrendik. Ve 9 Mayıs 2022 tarihinde İBB’ye bu konuda sorular soran bir basın açıklaması yaptık. Ancak sorularımıza cevap alamadık. Şeffaf, katılımcı, eleştiriye açık bir süreç yürütmeyen İBB yönetimi, 3 Mart 2024 tarihinde bir tören ile İstanbul Sanat Müzesi’ni bu bağlamda açtı. Sanat müzesi söylemlerinde de okunduğu üzere asırlardır üretim yapan Haliç Tersanesi’nin üçte biri tarihi bir fon olarak müzeleştirildi.

“Kaygı ile takip ediyoruz”

“Asırlardır üretim mekânı olan Haliç Tersaneleri’nin kültür-sanat yoluyla dönüşümünü konu alan ‘Yaşayan Üreten Dönüşen Haliç’ belgeseli, tarihi ve mirası sadece bir yapı olarak değil, emek tarihi, üretim değeri ve hafıza olarak değerlendirmek gerektiğini açıkça ifade ediyor. 3 Mart 2024 tarihinde açılışı yapılan Müze ile Haliç Tersaneleri’nin kısmen fonksiyonu gerçekleştiren bölümü giderek küçültülmüştür. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bu durumu tersane fonksiyonunun tamamen sonlandırılması açısından kaygı verici buluyoruz.

“Haliç Dayanışması olarak Haliç Tersanesi’nin geleceğini bu kaygı ile takip ediyor hem tersaneler hem de alandaki projelerin etkisi ile dönüşümün sürdüğü Beyoğlu için mücadeleye devam ediyoruz.”

Görsel: Haliç Dayanışması

Haliç Dayanışması hakkında

6 asırlık endüstri mirası oluşturan Tersane-i Amire’nin (Haliç Tersaneleri) peyzaj değerlerinin, Tersane alanındaki arkeolojik varlıkların, tarihi yapıların ve çevresindeki kentsel dokunun, Tersane alanındaki kamu mülkiyetinin ancak kamu yararı yaklaşımıyla korunabileceğine olan inançlarını belirten dayanışma:

Tehdit altındaki kamusal mirasın doğru değerlendirilmesi ve Tersanenin üretim-istihdam potansiyeli geliştirilerek geleceğe taşınmasını savunan; tersane emektarları, sendikalar, meslek kuruluşları ve üyeleri ile yüzyıllardır komşusu olarak Tersanelerle iç içe yaşam sürdüren mahalle sakinleri ve derneklerinden oluşmaktadır. (TY)

haliç dayanışması haliçport İBB tersane-i amire
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Haliç Sahilindeki İnşaat, Tanıtım Videosunda Metro İBB'ye Göre Tramvay
14 Aralık 2017
/haber/halic-sahilindeki-insaat-tanitim-videosunda-metro-ibb-ye-gore-tramvay-192451
Haliç Dayanışması Haliçport'a Dava Açtı
25 Kasım 2015
/haber/halic-dayanismasi-halicport-a-dava-acti-169544
Haliç Dayanışması: 6 Asırlık Haliç Tersaneleri Parçalanmamalı
14 Ağustos 2014
/haber/halic-dayanismasi-6-asirlik-halic-tersaneleri-parcalanmamali-157821
Haliçport Projesi Protesto Edildi
23 Ağustos 2013
/haber/halicport-projesi-protesto-edildi-149397
FATİH PINAR'IN FOTORÖPORTAJ DİZİSİ
Haliç Tersaneleri'ne Bakıp Tuzla'yı Anlamak İçin
10 Mart 2010
Haliçin 14 İskelesinden 7si Hizmette
5 Şubat 2001
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