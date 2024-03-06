Haliç Dayanışması: Tersanelerin dönüşümü İBB eliyle devam ediyor

Endüstri mirası Tersane-i Amire’nin Haliç bütünlüğünde tüm değerleriyle korunması ve yaşaması için çalışma yürüten Haliç Dayanışması, Haliç Tersaneleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Haliç Tersaneleri’nin dönüşümünün sadece Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Haliçport Projesi ile değil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eliyle de devam ettiğini söyleyen dayanışmanın açıklaması özetle şöyle:

Haliç Dayanışması: Haliçport tersanesiz İstanbul’dur

“2022 yılında hazırlanan ‘Birlikte’ sergisi ile Haliç Tersanesi’nde İstanbul Sanat Müzesi yapılacağını öğrendik. Ve 9 Mayıs 2022 tarihinde İBB’ye bu konuda sorular soran bir basın açıklaması yaptık. Ancak sorularımıza cevap alamadık. Şeffaf, katılımcı, eleştiriye açık bir süreç yürütmeyen İBB yönetimi, 3 Mart 2024 tarihinde bir tören ile İstanbul Sanat Müzesi’ni bu bağlamda açtı. Sanat müzesi söylemlerinde de okunduğu üzere asırlardır üretim yapan Haliç Tersanesi’nin üçte biri tarihi bir fon olarak müzeleştirildi.

“Kaygı ile takip ediyoruz”

“Asırlardır üretim mekânı olan Haliç Tersaneleri’nin kültür-sanat yoluyla dönüşümünü konu alan ‘Yaşayan Üreten Dönüşen Haliç’ belgeseli, tarihi ve mirası sadece bir yapı olarak değil, emek tarihi, üretim değeri ve hafıza olarak değerlendirmek gerektiğini açıkça ifade ediyor. 3 Mart 2024 tarihinde açılışı yapılan Müze ile Haliç Tersaneleri’nin kısmen fonksiyonu gerçekleştiren bölümü giderek küçültülmüştür. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bu durumu tersane fonksiyonunun tamamen sonlandırılması açısından kaygı verici buluyoruz.

“Haliç Dayanışması olarak Haliç Tersanesi’nin geleceğini bu kaygı ile takip ediyor hem tersaneler hem de alandaki projelerin etkisi ile dönüşümün sürdüğü Beyoğlu için mücadeleye devam ediyoruz.”

Görsel: Haliç Dayanışması