Halfeti’de karakolda işkenceye maruz bırakılan dört kişi yeniden tutuklandı

Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Derto kırsal mahallesinde 18 Mayıs 2019’da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz bırakılan dört kişi, verilen cezaların Yargıtayca onanmasının ardından tekrar tutuklandı.

MA’nın haberine göre; Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt yöneticiliği yapmak” iddialarıyla açılan dava 25 Haziran 2021’de karara bağlandı.

Mahkeme, Celal Yıldırım, Cindi Zencirkıran, Ömer Gül ve Vakkas Kılıç'a “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla 3 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla birlikte tahliyelerine karar verdi.

Yıldırım, Zencirkıran, Gül, Kılıç’ın avukatları ve savcı karara dair istinaf başvurusunda bulundu.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Celal Yıldırım, Cindi Zencirkıran, Ömer Gül ve Vakkas Kılıç'a, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla verdiği cezaları yerinde bularak, hükmün “örgüte üye olmak” suçlamasıyla verilmesi yönünde sanıkların aleyhine bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

Yerel mahkeme 25 Ekim 2022 tarihinde “örgüt üyeliği” iddiasıyla Yıldırım, Zencirkıran, Gül ve Kılıç hakkında ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstinaf mahkemesinin onadığı karar, 4 Temmuz’da Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tarafından da oy birliğiyle onandı.

Bozova kırsal Yalak Mahallesinde ikametgahlarında yapılan ev baskınından gözaltına alınan dört kişi adliyeye götürülerek, kararın yüzlerine okunması sonrası tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Derto Mahallesi’nde 18 Mayıs 2019’da çıkan çatışmada bir komiser ve iki HPG’li yaşamını yitirmişti.

Çatışma sonrası Halfeti ve Bozova ilçelerine bağlı mahallelerde olayla bağlantıları oldukları iddiasıyla 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 55 kişiden 24’ü hakkında işlem yapılırken, yürütülen soruşturma sonrasında 13 kişi tutuklanmıştı.

Farklı tarihlerde görülen duruşmalarda 4 kişi tahliye edilirken, 9 kişi ise tutuklu olarak yargılandı.

Yargılama esnasında dosya ikiye ayrıldı. Olaydan sonra gözaltına alınanlar Yaylak Jandarma Karakolu bahçesinde yüz üstü yatırılmış şekilde, üzerlerinde ayak izleri görünür halde basın fotoğraflar servis edilmişti.

Gözaltına alınan kişiler savcılıkta verdikleri ifadeler doğrultusunda kollukta tutuldukları süre boyunca kötü muamelenin Urfa TEM Şube’de de devam ettiğini, elektrik, darp ve cinsel organlarını sıkma gibi işkencelere maruz kaldıklarını ifade etmişti.

Hastane raporları, ifadeler ve avukat itirazları doğrultusunda Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya dair başlatılan soruşturma halen sürüyor. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp kötü muameleye maruz kalan 37 kişi hakkında ise 'takipsizlik' kararı verilmişti.

(Rt)