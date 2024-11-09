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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2024 10:28
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 14:02
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Halfeti'deki kayyım protestolarında 10 tutuklama

Halfeti'de kayyım protestolarında gözaltına alınan 16 kişiden biri çocuk 10'u tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halfeti'deki kayyım protestolarında 10 tutuklama

Urfa’nın Halfeti ilçesinde kayyıma karşı başlatılan protestolarda gözaltına alınan biri çocuk 16 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından gözaltına alınanlar "kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek” ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yurttaşlar ise; gözaltına alınırken ve devamında karakolda işkence gördüklerini belirtti.

MA'nın haberine göre; geç saatlere kadar süren hakimlik sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği, G.G. (17), Yusuf Yeşiltepe, Mahmut Demir, Aziz Çetintaş, Sever Yalçınkaya, Muhammed Sait Görgün, Kerem Bilgin, Berivan Kocaoğlu, Burçin Satıcı ve Mizgin Çiftçi hakkında tutuklama kararı verdi.

Adle Fidan, Yılmaz Birgül, Serhat Topkan, Musa Yalçınkaya, Muhammed Algaç, Elif Yalçın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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