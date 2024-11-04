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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 12:06
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 16:38
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Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?

Kayyım atanan Halfeti Belediyesi’nin Eş Başkanı Saniye Bayram, Halfeti’nin devlet tarafından özel olarak hedef alındığını söyledi.

Tuğçe Yılmaz

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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

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Görseli Büyüt
Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?
Fotoğraf: Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram'ın X hesabı

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine bu sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

bianet’e konuşan Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram, Halfeti’nin en küçük ilçeleri olduğunu; fakat devlet tarafından özel olarak hedef alındığını söyledi.

Kürt sorununda çözüm tartışmaları devam ederken kayyım atanan Halfeti Belediyesi, 460 milyon TL borç ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AKP'den devralındı. DEM Parti Belediye Eşbaşkan adayları Saniye Bayram ve Mehmet Karayılan, seçimlerde 906 oy farkla belediyeyi kazandı. Halfeti aynı zamanda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğduğu köyün de (Amara-Ömerli) bağlı olduğu ilçe.

“Meclis toplantımıza katılmamıza izin vermediler”

Bayram, belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Sabah saat 04.00’te haber geldi. Belediye binasının etrafı polislerle, TOMA’larla çevrilmişti. Eş başkanımız Mehmet Bey’in evinin etrafı da kuşatılmıştı. Yüzlerce polis sabahtan beri belediyede arama yapıyor. Bugün görevimize gidecektik; ama içeri alınmadık. Meclis toplantımız vardı, ona katılmamıza da izin vermediler. İrademizi, halkın iradesini gasp ettiler.

“Sözde ‘Çözüm süreci’ diyorlar; öte yandan belediyelere kayyım atıyorlar. Biz halk olarak, belediye başkanları olarak tabii ki çözüm istiyoruz. Ancak çözüm böyle mi olur? Daha önce de aynısını yaşadık, 2016’da da halkımızın iradesini gasbettiler. Bugün halkımızın iradesine bir darbe daha vurdular.

“Halfeti en küçük ilçemiz; ama Halfeti’nin seçilmesinin devlet için özel bir anlamı var. Ne koşulda olursa olsun halkın iradesine gerçekleştirilen bir müdahale bu. İrademize de belediyemizde sahip çıkacağız. Kayyımları asla kabul etmeyeceğiz.”

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
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Belediyedeki usulsüzlüğe inceleme

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) yönetimindeyken kayyım atanan Halfeti Belediyesi, 2016-2019 yılları arasında kayyım tarafından yönetildi ve 2019 yerel seçimlerinde AKP'ye geçti.

Halfeti Belediyesi’nde AKP döneminde yaşanan usulsüzlük iddiaları Eylül 2024'te, belediyeyi kazannan DEM Parti tarafından yargıya taşındı.

Konuya ilişkin suç duyurusu yapan DEM Parti'li Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan, “Daha önce üç dosya vermiştik; şimdi ihale usulsüzlüklerine dair dört dosya daha sunduk. Şikâyetler üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan gelen müfettişler incelemelere başladı,” dedi.

Karayılan, ihalelerde fahiş fiyatlarla şişirme yapıldığını ve 10 TL'ye yapılacak işlerin 30 TL'ye yapıldığını söyleyerek, belediyenin kasasının bu yöntemle boşaltıldığını söyledi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
halfeti belediyesi kayyım 4 Kasım 2024 kayyım atamaları Saniye Bayram
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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