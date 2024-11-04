Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine bu sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

bianet’e konuşan Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram, Halfeti’nin en küçük ilçeleri olduğunu; fakat devlet tarafından özel olarak hedef alındığını söyledi.

Kürt sorununda çözüm tartışmaları devam ederken kayyım atanan Halfeti Belediyesi, 460 milyon TL borç ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AKP'den devralındı. DEM Parti Belediye Eşbaşkan adayları Saniye Bayram ve Mehmet Karayılan, seçimlerde 906 oy farkla belediyeyi kazandı. Halfeti aynı zamanda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğduğu köyün de (Amara-Ömerli) bağlı olduğu ilçe.

“Meclis toplantımıza katılmamıza izin vermediler”

Bayram, belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Sabah saat 04.00’te haber geldi. Belediye binasının etrafı polislerle, TOMA’larla çevrilmişti. Eş başkanımız Mehmet Bey’in evinin etrafı da kuşatılmıştı. Yüzlerce polis sabahtan beri belediyede arama yapıyor. Bugün görevimize gidecektik; ama içeri alınmadık. Meclis toplantımız vardı, ona katılmamıza da izin vermediler. İrademizi, halkın iradesini gasp ettiler.

“Sözde ‘Çözüm süreci’ diyorlar; öte yandan belediyelere kayyım atıyorlar. Biz halk olarak, belediye başkanları olarak tabii ki çözüm istiyoruz. Ancak çözüm böyle mi olur? Daha önce de aynısını yaşadık, 2016’da da halkımızın iradesini gasbettiler. Bugün halkımızın iradesine bir darbe daha vurdular.

“Halfeti en küçük ilçemiz; ama Halfeti’nin seçilmesinin devlet için özel bir anlamı var. Ne koşulda olursa olsun halkın iradesine gerçekleştirilen bir müdahale bu. İrademize de belediyemizde sahip çıkacağız. Kayyımları asla kabul etmeyeceğiz.”

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı