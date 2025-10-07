Halep’teki Kürt mahallerinde 'temkinli sükûnet': Çatışmalar durdu, görüşmeler başladı

Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin, Halep kentinin kuzeyinde yer alan Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerine yönelik kuşatma ve saldırılarıyla tırmanan gerilimin ardından ateşkes ilan edildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre yetkililer, “sivillerin korunması ve istikrarın yeniden sağlanması” amacıyla ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

SANA, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını bildirirken; Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA), saldırılarda iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 60’tan fazla kişinin yaralandığını aktardı.

ANHA ayrıca, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nden bir heyetin, geçici hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere başkent Şam’a ulaştığını bildirdi.

Halep'te Şam güçleri Kürt mahallelerini kuşattı, çatışmalar sürüyor

Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de neler yaşandı?

ANHA’nın haberine göre, 5 Ekim Pazar günü saat 17.00 sularında geçici hükümet güçleri, iki mahalleye tüm giriş ve çıkışları kapattı. Bu adımı, mahallelere yönelik dron saldırıları, sızma girişimleri ve bölge çevresine ağır silahların konuşlandırıldığına dair haberler izledi.

Artan tehlike üzerine Şeyh Maksud ve Eşrefiye Genel Meclisi, mahalle sakinlerini kuşatmayı protesto etmeye çağırdı.

Çağrıya yanıt veren yüzlerce kişi, mahallelere çıkan ana yollarda toplanarak kuşatmayı protesto etti ve yolların yeniden açılmasını talep etti.

Geçici hükümet güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz bombaları ve gerçek mermilerle karşılık verdi. Onlarca kişi gazdan etkilendi; yaklaşık 25 kişi hastanelere kaldırıldı.

Ardından geçici hükümet güçleri, dört farklı yönden tanklar ve zırhlı araçlarla mahallelere girmeye çalıştı ve sivillerin üzerine yoğun ateş açtı. Mahallelerin güvenliğinden sorumlu İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ateşe karşılık verince taraflar arasında hafif ve orta silahlarla çatışmalar yaşandı.

Gece ilerleyen saatlerde, geçici hükümet güçlerinin iki mahallenin çevresinden çekilmesinin ardından bölgede temkinli bir sükûnet hakim oldu.

Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını, bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa denk geldiğini belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hristiyan azınlıklar ve Arap aileler de yaşıyor.

SOHR: Hükümet, yaşananlardan tamamen sorumludur

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, “Olaylar, Suriye hükümet güçlerinin mahalleleri kuşatması ve halkın bu duruma tepki göstermesiyle başladı. Suriye hükümeti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de yaşananlardan tamamen sorumludur; zira bölgede ağır silahlar, insansız hava araçları ve roketler kullanılmıştır,” dedi.

Hükümete bağlı medya organlarının “fitne ve mezhepçilik yaydığını” belirten Abdurrahman, “Kürtler, IŞİD’i ortadan kaldıran ve bu uğurda binlerce can veren taraftır. Bu savaşın kimin çıkarına olduğunu bilmiyoruz. Suriye toplumu bir arada yaşamayı sürdürürken, Ahmed eş-Şara neden Suriyelilerin birlikte yaşamasını istemiyor?” ifadelerini kullandı.

YPG ve YPJ, Halep’teki iki mahalleden çekildi

1 Nisan Anlaşması Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yeni Şam yönetimi arasında yürütülen görüşmeler, 10 Mart’ta Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bu anlaşmanın ardından Şam yönetimi, Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri için ayrı bir anlaşma daha yaptı. 1 Nisan’da imzalanan bu anlaşma kapsamında, mahallelerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye Genel Meclisi tarafından yönetilmesi, YPG-YPJ güçlerinin bölgeden çekilmesi, güvenliğin Asayiş tarafından sağlanması ve taraflar arasında karşılıklı esir takası yapılmasına ilişkin maddeler yer almıştı. *Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinin konumunu gösteren harita. (Kaynak: Syrians for Truth and Justice)

