Halep’te tartışmalı çevre düzenlemesi: ‘Şehitler Anıtı’ yıkıldı

Suriye’nin en büyük ikinci kenti Halep’in merkezindeki Sadullah el-Cabiri Meydanı’nda, ‘çevre düzenlemesi’ adı altında gerçekleştirilen yıkım, kamuoyunun tepkisini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, meydanda bulunan ‘Şehitler Anıtı’nın vinçli bir kamyona halatlarla bağlandığı ve yapının bir bölümünün yıkıldığı görülüyor.

Suriyeli gazeteci Hossam Jammal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halep’teki Sadullah el-Cabiri Meydanı’nda bulunan Şehitler Anıtı’nın yıkılması birçok kişinin tepkisine neden oldu. İnsanlar, anıtın yalnızca arkasındaki ekranı kapattığı için mi kaldırıldığını – ki bu durumun reklam sahiplerini rahatsız ettiği iddia ediliyor – yoksa başka sebeplerin mi söz konusu olduğunu sorguluyor. Maalesef yaşananlar üzücü,” ifadelerini kullandı.

تحطيم تمثال الشهداء في ساحة سعد الله الجابري في مدينة #حلب الأمر الذي أثار استياء الكثيرين متسائلين عن السبب الحقيقي لتحطيمه، هل فقط لأنه يحجب الشاشة التي خلفه وهو مايزعج أصحاب الإعلانات أو لأسباب أخرى.

للأسف مايحصل pic.twitter.com/jwfHRzQgkt — حسام الجمّال| hossam jammal (@HossamJammal) July 2, 2025

Suriyeli araştırmacı ve siyaset bilimci Muhammad Al-Sukari ise, ‘Şehitler Anıtı’nın “Suriye’nin bağımsızlığı ve Fransızlara karşı verilen mücadeleye atfen”, Halepli heykeltıraş Abdurrahman el-Muvakkat tarafından yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Eğer bu anıt, Halep halkının hafızasında rejimin bir dayatması ya da kente karşı bir tehdit olarak yer etmiş olsaydı, insanlar onu 2011 devrimi sırasında çoktan yıkardı. Aynı şekilde, eğer anıt gerçekten Hafız Esad dönemini temsil ediyor olsaydı, rejimin düşmesinden sonra Halep Valiliği anıtı taşımak yerine yıkardı; bugünkü gibi savunma ve açıklamalar yapmazdı. Oysa bugün yapılan şey ne bir hata ne de tesadüftür: Anıt, açık ve bilinçli biçimde tahrip edilmiştir.”

“Restorasyon ve bakım için taşındı”

Yıkıma gelen tepkilerin ardından Halep Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü, “Şehitler Anıtı’nın taşınması hakkında” başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ‘Şehitler Anıtı’nın Halep Valiliği’nin Sadullah el-Cabiri Meydanı’nı yeniden düzenleme planı kapsamında taşındığı öne sürüldü.

Müdürlük, “Taşınma işlemi, anıtın korunması ve sanatsal değeri göz önünde bulundurularak, uzman kişiler tarafından restorasyon ve bakımının yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir,” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca açıklamada, çevre düzenlemesiyle birlikte meydanın çeşitli halk etkinlikleri ve organizasyonlara uygun hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Anıtın, kısa süre önce meydana yerleştirilen ana ekran tarafından kısmen kapatılması nedeniyle bu uygulamanın gerekli görüldüğü de vurgulandı.

‘Şehitler Anıtı’ hakkında Suriye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan ve 1943-1944 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan Sadullah el-Cabiri’nin adını taşıyan meydanda yer alan anıt, heykeltıraş Abdurrahman el-Muvakkat tarafından yapıldı. Heykeltıraş Abdurrahman el-Muvakkat, otobiyografisinde ‘Şehitler Anıtı’nın Fransız sömürgeciliğine karşı direnişi simgelediğini ve Suriye’nin bağımsızlığını kazanmasının yıldönümü olan 17 Nisan 1986’da açıldığını belirtiyor. ‘Şehitler Anıtı’nın önünde yer alan levhada ise, anıtın, Hafız Esad liderliğindeki ve “Düzeltici Hareket” olarak bilinen 1970 darbesinin onuncu yıldönümü münasebetiyle, Baas Partisi Halep Sekreteri Mahmud Nuri Kalo tarafından 28 Kasım 1985 tarihinde açıldığı ifade ediliyor. *Şehitler Anıtı, Halep. (Görsel: archnet)

(VC)