"Halep'te savaşın yükünü taşıyan çocuklar, yeniden hedef haline getirildi"

Amed Çocuk Hakları Ağı, Şam yönetiminin Halep'in Kürt mahalleleri Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd'e yönelik saldırılarında eğitim, sağlık ve yaşam gibi temel haklarından mahrum kalan, yaralanan ve ölen çocuklar için yazılı bir açıklama yaptı.

"Çocukların yaşam hakkı savaşın gölgesinde bırakılamaz" başlıklı açıklamada çatışmaların çocukların yaşam hakkını, güvenliğini ve gelişim hakkını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Bugün Rojava, Halep ve çevresinde yaşananlar; daha önce zorla yerinden edilmiş, savaşın yükünü hâlihazırda taşıyan çocukların yeniden hedef haline getirildiğini göstermektedir. Özellikle Şêxmeqsûd ve Eşrefiye gibi mahallelerde yaşayan, çoğu Efrîn’den göç etmek zorunda kalmış çocuklar için bu durum, travmanın tekrar tekrar yaşanması anlamına gelmektedir. Çocukların savaşın bir parçası haline getirilmesine, travmanın kuşaktan kuşağa aktarılmasına son verilmelidir. Rojava, Rojhilat, Suriye ve İran’da süren savaşlar ve saldırılar derhal durdurulmalıdır.

2025: Çocuk olma halinin hedef alındığı yıl

Açıklamada, çocukların savaşlardan korunmasının; bir tercih değil, devletlerin ve uluslararası toplumun yerine getirmekle yükümlü olduğu açık bir sorumluluk olduğu belirtildi. Savaş ortamlarında çocukların tanık oldukları şiddetin sonuçları anlatıldı.

Çocuklarda yoğun korku, kaygı, güvensizlik, travma sonrası stres tepkileri, uyku bozuklukları, içe kapanma, öfke patlamaları ve gelişimsel gerilemeler gibi ağır psikososyal sonuçlar doğurmaktadır. Travmanın etkileri her çocukta farklı biçimlerde ortaya çıkmakta; ancak savaşın devam etmesi ya da tekrar etmesi, bu etkilerin derinleşmesine ve kalıcılaşmasına neden olmaktadır. Savaş; çocukların geleceğini, hayata dair umutlarını ve güven duygusunu yok etmektedir. Çocukların zarar görmediği bir dünya için; çatışma ve şiddet politikaları değil, diyalog, demokratik ve barışçıl çözüm yolları esas alınmalıdır.

Özerk Yönetim: Saldırının asıl amacı demografik değişim

Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası metinlerin çocukların çatışma ortamlarında özel olarak korunmasını zorunlu kıldığı hatırlatıldı. Amed Çocuk Hakları Ağı açıklamasında tüm yetkili kurumları ve kamuoyunu çocukların üstün yararını esas almaya, savaş ve saldırılara karşı net bir tutum almaya çağırdı.

(NÖ)