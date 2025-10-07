Halep'te Şam güçleri Kürt mahallelerini kuşattı, çatışmalar sürüyor

Pazartesi sabah saatlerinde Halep’te Eşrefiyê/El-Eşrefiye (Al-Ashrafiyah) mahallesinde Tarık bin Ziyad Camisi'nde gerçekleşen şiddetli patlamanın ardından, rejim güçlerinin mahallenin giriş çıkışlarını kapatması, halkla askerler arasında gerilime yol açtı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynakları, nedeni henüz bilinmeyen patlamanın, eski bir patlamamış mayının patlaması, bomba tuzaklı araç ya da topçu ateşi gibi birden çok nedenden kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Patlamanın, mahelledeki Osman Hastanesi'nde hasara yol açtığı ancak “can kaybı bildirilmediği” ifade ediliyor.

Halep'in doğusunda çatışmalar

Syrian Observer'a göre, 6 Ekim'de Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafer cephesinde Suriye hükümet güçleri (Savunma Bakanlığı) ve SDG arasında çatışmalar yaşandı. SDG'nin Himeymim ve El-Keyta köylerini bombaladığı, hükümet güçlerinin de misilleme yaptığı iddia edildi.

El Arabiya gazetesi de Halep'te gece boyunca "Kürt güçleri" ve Suriye hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Değişik kaynaklar Suriye hükümet güçlerinden en az bir kişinin çatışmalarda öldüğünü bildiriyor.

SDG açıklaması ANF'nin haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri, Halep'teki olayların "geçiş hükümetiyle bağlantılı grupların provokasyonlarından" kaynaklandığını belirterek, uluslararası/insani yardım kuruluşlarını müdahaleye çağırdı. Suriye Demokratik Güçleri Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada "SDG'nin Eşrefiyê ve Şex Meqsud mahalleleri çevresindeki Şam hükümeti militanlarına ait kontrol noktalarını hedef aldığı" iddialarının "tamamen asılsız" olduğu bildirildi. Açıklamaya göre, "Şam hükümeti gruplarının sivil halka yönelik bir dizi tekrarlanan saldırı [ile] boğucu bir güvenlik ve insani kuşatma uygula[ması], yardım ve tıbbi malzemeleri kes[mesi], birçok mahalle sakinini kaçır[ması]" sonucunda olaylar tırmandı. "Son zamanlarda mahallelerin etrafına toprak bariyerler de örerek kuşatma uyguladılar. Tehlikeli bir tırmanışla, bu gruplar tanklar ve zırhlı araçlarla ilerlemeye çalışıyor ve havan topları ve insansız hava araçlarıyla yerleşim bölgelerini hedef alıyor; bu da sivil kayıplara ve büyük çaplı maddi hasara yol açıyor." SDG "Şam hükümetini, sivillere yönelik devam eden boğucu kuşatma ve sistematik ihlallerin yanı sıra, halkın acılarını daha da artıran, bölgedeki istikrarı tehdit eden ve insanların yaşamlarını ve onurunu kasıtlı olarak hiçe saydığını ortaya koyan son tehlikeli tırmanıştan tamamen ve doğrudan sorumlu tut[tuğunu]" açıkladı.

Güvenlik güçleri mahalleyi sarıyor

SOHR'un haberine göre, patlama sonrası Şam yönetimine bağlı güçler, Şêx Meqsud ve Eşrefiyê mahallelerinin giriş çıkışlarını kapatınca bölge halkı "bu önlemleri protestoya girişti."

Hükümet güçleri ağır silahlar ve kamikaze dronlar kullanıyor

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı güçler ağır ve orta makineli tüfeklerle iki mahallenin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlerken kamikaze dronların mahallenin iç kesimlerindeki hedeflere saldırdığı ve can kayıplarının yanı sıra önemli maddi hasar oluştuğu bildirildi.

SOHR kaynaklarına göre, Şex Meqsud'da devam eden topçu ateşi ve çatışmalar nedeniyle internet ve telekomünikasyon ağları tamamen kesildi. Bölgeyle haberleşme durma noktasına geldi.

Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde çoğunluk Kürtlerde

Halep’in kuzeyinde, kentin merkezine hâkim bir tepe hattında yer alan Şêx Meqsûd mahallesi, doğrudan doğruya Êfrin yolunun geçtiği kuzey kırsalına ve kent merkezine bağlanıyor. 2011'de iç savaş başlamadan önce nüfusun yüzde 80’ini oluşturan Kürtlerin yanısıra mahallede Arap, Ermeni ve Asuriler de yaşarken savaş döneminde bugün nüfusu 50-60 bin tahmin edilen mahallede Kürt nüfusun oranı daha da yükseldi.

2012–2016 arasında bölge, YPG/YPJ güçlerince yönetilirken rejim ve muhalefet bölgeleri arasında bir tampon işlevi görüyordu. 2016’da Halep’in yeniden Esad rejimine geçmesi üzerine idari özerkliğe sahip bir bölge statüsü kazandı

Halen mahallelerde güvenlik fiilen SDG kontrolü altındaki “Halep Askerî Meclisi”ne bağlı yerel asayiş (polis) güçlerinde. Şam yönetimi daha çok gıda ve yakıt temini ve kamu hizmetini yürütüyor.

Eşrefiyê'de de Kürt nüfus savaşla birlikte yoğunlaştı

Şêx Meqsûd'un hemen güneyinde, Halep’in kuzeydoğusuna açılan Eşrefiyê mahallesinde 2000’lerde Arap ve Türkmen nüfus daha fazlayken savaşın ilerleyen yıllarında Şêx Meqsûd’dan gelen Kürt göçüyle etnik denge Kürtler lehine değişti. Halen nüfusun yaklaşık yüzde 60–70’inin Kürtlerden oluştuğu kabul ediliyor.

Siyasi ağırlık SDG'de olmasına karşın Şam yönetiminin bölgede bazı idari binaları, özellikle yerel karakolları elinde tutmasının oluşturduğu “ikili otorite” gerginlikleri yeniden üretiyor.

Her iki mahalle de Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne (AANES) fiilen bağlı olmakla birlikte resmen Şam yönetimi sınırları içinde yer aldığından Şam yönetiminin iki mahalleyi kontrol altına almaya yönelik olarak uyguladığı baskılar (giriş çıkışların ve yolların kapatılması, mal girişlerinin sınırlanması sık sık gerilim ve çatışmalara yol açıyor.

(AEK)