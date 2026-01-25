Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi gören, 12 Ocak'ta entübe edilen Haldun Dormen 21 Ocak Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybetti.

Dormen için vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde yollara Dormen'in gençlik fotoğrafları yerleştirildi.

Anma ve cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçılar Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Ajda Pekkan, gazeteci Fatih Altaylı çelenk gönderen isimler arasında yer aldı.

"Haldun ağabeyin dokunduğu binlerce çocuktan biriyim"

Oyuncu Halit Ergenç’in sunduğu anma töreni usta sanatçının 72 yıllık sanat hayatından kesitler ve sanatçı dostlarının onu anlattığı özel bir videonun gösterilmesiyle başladı.

Haldun Dormen kimdir?

Dormen için saygı duruşunda bulunan ünlü isimler törende duygularını paylaşırken Ergenç, şunları kaydetti:

“Hayat dediğimiz işte öyle bir şey… Ben Haldun ağabeyin dokunduğu binlerce çocuktan biriyim. Birinin size ‘yapabilirsin’ demesi o kadar kıymetli oluyor ki. Sakin, güçlü, kendinden emin bir sesin, bazen arkanızda hissettiğiniz bir elin… Haldun ağabey pek çok insanın kafasında belki bir sürü paslı kilidi açtı bugüne kadar. Onlara yol gösterdi. Yeni ufuklar açtı önlerinde.

‘Şekerim çok uzundu’

Oğlu Ömer Dormen, “Siz onun burada olduğuna bakmayın o eminim şu anda her zaman olduğu gibi arka sıralarda oturmuş bizi izliyordur ve içinden ‘şekerim çok uzundu’ diyordur. Türk tiyatrosunun duayeni, hocaların hocası, herkesin Haldun ağabeyi, can dostu… Ama benim babam. Kabul ediyorum, tiyatro onun önceliğiydi. Ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı. Tam tersi azmiyle, enerjisiyle, kapsayıcı, paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun parçası yaptı”diye konuştu.

Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

(NÖ)