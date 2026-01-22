Haldun Dormen kimdir?

Tiyatronun en önemli isimlerinden biri olan oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve çevirmenidir. Güldürü ve vodvil türündeki çalışmalarıyla tanınan Dormen, Türkiye’de modern tiyatro ve müzikal tiyatronun gelişiminde öncü bir rol üstlendi.

1955 yılında kurduğu Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatrosuna birçok önemli sanatçı kazandırmış; sahnelediği oyunlar ve müzikallerle uzun yıllar izleyiciyle buluşmuştur. 1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma’yı yönetmiş, Lüküs Hayat müzikalinin 1985’te sahnelenen versiyonu ise yaklaşık 30 yıl boyunca kapalı gişe oynayarak tiyatro tarihine geçti.

Hayatı

Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi ise İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım’dır. Ailesiyle birlikte henüz bir yaşındayken İstanbul’a taşınan Dormen, çocukluğunu Şişli’de geçirdi. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.

Sahneyle ilk tanışması Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisiyken oldu. Lise eğitimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi için ABD’ye gitti ve Yale Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Amerika’da çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı; Pasadena Playhouse’da sahneye çıktı.

Türkiye’ye döndükten sonra Muhsin Ertuğrul’un yönetimindeki Küçük Sahne’de çalıştı ve ardından genç oyuncularla birlikte bir cep tiyatrosu kurdu. 22 Ağustos 1955’te Dormen Tiyatrosu’nun ilk oyunu sahnelendi. Topluluk, özellikle 1957–1972 yılları arasında Türk tiyatrosunun en parlak dönemlerinden birine imza attı.

1970’li yıllarda tiyatrosunu kapatmak zorunda kalan Dormen, televizyon programları, köşe yazarlığı ve akademik çalışmalarla sanat hayatını sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ders verdi; birçok genç sanatçının yetişmesine katkı sağladı.

1980’li yıllardan itibaren büyük müzikallere yöneldi; Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri ve Lüküs Hayat gibi eserleri sahneye koydu. 1997 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nin kurulmasına öncülük etti.

Televizyon izleyicisi tarafından özellikle Dadı dizisinde canlandırdığı Uşak Pertev karakteriyle tanındı. Yaşamı boyunca beş kitap, on iki oyun kaleme aldı.

21 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Ödülleri

· 1998 – Devlet Sanatçısı

· 2006 – İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü

· 2014 – Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü

· 2017 – Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü

· 2018 – Üstün Akmen Tiyatro Onur Ödülü

Tiyatro Oyunları

Almanya'dan Bir Yar Gelir, Altın Yumruk, Amphitryon 2000, Arapsaçı, Ayı Masalı, Beş Parmak, Beşten Yediye, Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra, Bir Kış Masalı, Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden), Bit Yeniği, Bu Filmi Görmüştüm, Bu Oyun Başka Oyun, Çikolata Asker, Çılgın Sonbahar, Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu, Elden Ele, Evimizdeki Hayat, Gençliğin Tatlı Sesi, Gigi, Günaydın Mr. Weill, Hastalık Hastası, Hisseli Harikalar Kumpanyası, İkinin Biri, Kantocu, Kare As, Karma Karışık, Kaç Baba Kaç, Komik Para, Lüküs Hayat, Müfettiş, Muhteşem İkili, Nerdeyse Kadın, Nice Yıllara, Onlar Ermiş Muradına, Papaz Kaçtı, Paramparça, Ağa ile Uşağı Matti, Sevgilime Göz Kulak Ol, Sokak Kızı İrma, Sözde Melekler, Şahane Düğün, Şahane Züğürtler (Tovarisch), Yukarıda Biri mi Var, Zafer Madalyası.

Filmografisi

1967: Güzel Bir Gün İçin, 1971: Hüdaverdi Pırtık, 1981: Gırgıriye, 1982: Düşkünüm Sana, 1982: O Kadın, 1994: Şahane Züğürtler, 2001–2002: Dadı, 2001: Yeşil Işık, 2004–2005: Sayın Bakanım, 2006: Unutulmayanlar, 2007: Hicran Sokağı, 2012: Aşkın Halleri, 2015: Şeytan Tüyü, 2016: Adım Adım, 2017: Her Şey Mümkün, 2018: Çukur, 2024: Hain, 2025: Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı.

