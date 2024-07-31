Halay tutuklamalarını halayla protesto eden 11 kişiye tutuklama talebi

Van'da Kürtçe şarkı ve halaylara yönelik gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için yaptıkları halaylı eylemin ardından dün sabah gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.

Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da bulunduğu 14 kişinin “örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla ifadeleri alındı.

Savcı, Osman Gerçekli, Munifer Koçak ve Hazal Süer'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle; Adem Onat, Ercan Erkol, Fazıl Numaş, Hanım Kaya, Veysi Dilekçi, Orhan Bayram, Selma Cintan, Tarık Artim, Gülşen Kurt, Ayşe Minaz ve Aynur Sarıca'yı ise tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Van'da birçok eve baskın: DEM Parti İl Eş Başkanları gözaltında

İKTİDARIN "KÜRT HALAYI" SORUNU DEM Parti Van İl Örgütü’ne halay baskını, gözaltılar sürüyor

(RT)