HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı

15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, “FETÖ’nün finans kaynaklarına” yönelik İstanbul ve İzmir merkezli çok sayıda ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

İzmir merkezli operasyon: 371 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “FETÖ’ye finans sağladığı” belirlenen 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 60 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

9 ilde yürütülen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. “FETÖ'ye finansman sağladığı” gerekçesiyle HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyım atandı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alınmıştı.

AA'nın haberine göre, İstanbul merkezli 15 ayrı noktada da operasyon düzenlendi. 63 şüpheliden 51’i gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştığı belirlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde 17 bin 150 avro, 6 bin 580 dolar, 138 bin TL, FETÖ elebaşına ait 7 yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 5 zanlının ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

(EMK)