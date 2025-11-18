"Haklarımızı sadece 23 Nisan'da değil her zaman korumalısınız"

Li Tirkiyeyê zarokbûn carna min aciz dike. Ji ber ku hinek zarok di temenê xwe yê zarokatiyê de dixebitin an jî rewşa wan ya aboriyê ne baş e û naçin dibistanê, eve jî min aciz dike. Hinek ji diçine dibistanê nikarin pirtûk, lênûsk û cilîka bikirin. Em zarok tenê dixwazin kêfxweş û têr bibezin û her weha li welatek pêbawer bijîn.

Em zarok dixwazin pêşerojame cindî û pak be, çi kes xemgin nebit, hemû kes vekhev mezinbin. Mixabin carna mafême tê jibîrkirin, ez ber ji ber vê yekê xemgin dibim. Mafê hemû zorakan e li welatek baş û pak bijîn. Em dixwazin li xeyalên xweş bifikirin. Divê mafên hemû zorakan bê parastin û divê zarok tenê roja 23ê Nisanê neyê bîranîn.

Mafên perwerdeyê, mafên tendûristiyê, mafên jîyanê, mafên leyîstikê, mafên parastina laşi, divê zarok van hemûyan bi jiyanek pak û baş bijîn. Her weha biçin dibistanê leyîstikên xweş bilîzin. Cihek pêbawer bijîn. Hewceye mezin hej zarokan biken û her dem zaroka bide kenandin. Divê zarok fikrê xwe azad bêjin. Mafên kesê nîne xirab nêzîkî zarokabin.

Hemû zarok divê vekhev, azad bileyîzin, divê hemû zorak bikaribin azad bigihên cihên leyîstikê û ew derfet ji bo zarokan bêne amadekirin. Di dibistanan de pirtûk, pêleyîstok û kursên mûzikê divê pirbin. Bila çi zorak birçî neçine mala xwe, divê xwarin di dibistanan de bê pare were belavkirin û ez dixwazim mirovên bi xirabî nêzîk zarokan dibe rê li wan bigirim da ku zirarê nedin zarokan. Ger di destê min de ba minê ji hemû mezinan re behsa mafên zorakan bikira. Min ê ji wan re bigota careke din bi dilê xwe yê xirap û bi destê xwe yê qirêj nêzîkî zarokan nebin. Her zorak bila bi azadî bijîn.

*Arin Hivda Yanel'in Kürtçe yazdığı yazısının Türkçe çevirisi.

Türkiye’de çocuk olmak bazen beni çok rahatsız ediyor. Çünkü bazı çocuklar ya çocuk yaşta çalışmak zorunda kalıyor ya da ekonomik durumları iyi olmadığı için okula gidemiyorlar ve bu beni rahatsız ediyor. Bazısı ise okula gidebilmesine rağmen, kitap, kalem, kıyafet alamıyorlar. Biz çocuklar sadece mutlu şekilde isteğimizce oynamak koşmak ve güven duyabileceğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Biz çocuklar geleceğimizin güzel ve güvenli olmasını istiyoruz sadece. Kimse mutsuz olmasın, herkes eşit yaşayabilsin istiyoruz. Maalesef bazen haklarımız unutuluyor ve bu nedenle mutsuz oluyoruz. Güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşamak bütün çocukların hakkıdır. Biz güzel hayaller kurmak istiyoruz, düşünün. Bütün çocukların haklarının korunması lazım, sadece 23 Nisan’da değil her zaman korumalısınız.

Eğitim hakkı, sağlık hakkı, yaşama hakkı, oyun hakkı ve korunma hakkı. Çocukların iyi ve güvenli bir yaşama hakkı var. Okula gitme hakkı, oyun oynama hakkı olsun isterim. Güvenli bir ortamda büyüme hakları var çocukların. Büyüklerin de çocukları sevmesine ihtiyaç var. Çocukları her zaman güldürmeleri lazım. Çocuklar düşüncelerini özgürce ifade etmeli. Kimsenin çocuklara kötü yaklaşmasına hakkı yok.

Bütün çocukların eşit ve özgürce oynamasını, özgürce gezmesini ve çocuklara oyun hakları için uygun imkanlar yaratmak isterdim. Bütün okullarda kitap, oyuncak temin etmeyi ve müzik kurslarını açmak isterdim. Hiçbir çocuğun eve aç gitmemesi için okullarda ücretsiz yemek dağıtılmasını isterdim. Kötü insanların çocuklara yaklaşmamasını ve onlara zarar vermemesini sağlamak isterdim. Eğer benim elimde olsaydı bütün büyüklere çocuk haklarını anlatırdım. Onlara derdim ki, bakın bir daha kötü kalbiniz ve pis ellerinizle çocuklara yaklaşmayın. Bütün çocuklar özgürce yaşasın.

Anadilinde Çocuk Sesleri

(AHY/NÖ)