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HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 11:44
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 13:23
1 dk Okuma

Hakları için çatıya çıkan Agrobay işçileri gözaltına alındı

Agrobay Seracılık tarafından işten çıkarılan 5 kadın işçi hakları için çatıya çıktı. 'Sorun çözülmezse canımıza kıyacağız' diyen işçiler gözaltına alındı.

Ali Dinç
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Ali Dinç

Ali Dinç
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/haklari-icin-catiya-cikan-agrobay-iscileri-gozaltina-alindi-1.jpg

İzmir'in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık'ta Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin 23 Ağustos'ta başlattığı direniş, 98. gününde (27 Kasım) devam ediyor.

5 kadın işçi, Bergama kent meydanında bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak tazminat ve maaş haklarını talep etti.

İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıdaki işçilere müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrası 5 kadın işçi gözaltına alındı.

bianet'e konuşan Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, bina çevresinde herhangi bir önlem alınmadan işçilere müdahale edilmesine tepki gösterdi. 

“Bu sorun, Türkiye’nin sorunu haline gelmiştir”

Sendika olarak işçilerin çatıya çıkma eyleminden haberlerinin olmadığını belirten Kocagöz, şunları kaydetti:

“İşçiler canlarıyla hem bizi hem tüm kamuoyunu tehdit ettiler. Bu sorun artık Türkiye’nin sorunu haline gelmiştir. 39 işçi işten atıldı. 98 gündür hiçbir hakkı verilmiyor. Türkiye kamuoyu, bu işçilerin haklarını vermesi için bir tane patron ikna etmekten acizse eğer bunu da takdire sunarız.”

Ayrıca Kocagöz, gözaltına alınan işçilerin Bergama İlçe Karakolu’nda ifade verdiklerini aktardı.

(AD)

emek agrobay direnişi agrobay seracılık izmir Bergama Tarım-Sen
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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