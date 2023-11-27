Hakları için çatıya çıkan Agrobay işçileri gözaltına alındı

İzmir'in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık'ta Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin 23 Ağustos'ta başlattığı direniş, 98. gününde (27 Kasım) devam ediyor.

5 kadın işçi, Bergama kent meydanında bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak tazminat ve maaş haklarını talep etti.

İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıdaki işçilere müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrası 5 kadın işçi gözaltına alındı.

bianet'e konuşan Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, bina çevresinde herhangi bir önlem alınmadan işçilere müdahale edilmesine tepki gösterdi.

Canından başka kaybedecek birşeyi kalmayan işçileri gözaltına alıyorlar.



Takdir kamuoyunun...#AgrobayHakkımızıVer pic.twitter.com/Cn5PSBeflU — Tarım-Sen (@tarimsendikasi) November 27, 2023

“Bu sorun, Türkiye’nin sorunu haline gelmiştir”

Sendika olarak işçilerin çatıya çıkma eyleminden haberlerinin olmadığını belirten Kocagöz, şunları kaydetti:

“İşçiler canlarıyla hem bizi hem tüm kamuoyunu tehdit ettiler. Bu sorun artık Türkiye’nin sorunu haline gelmiştir. 39 işçi işten atıldı. 98 gündür hiçbir hakkı verilmiyor. Türkiye kamuoyu, bu işçilerin haklarını vermesi için bir tane patron ikna etmekten acizse eğer bunu da takdire sunarız.”

Ayrıca Kocagöz, gözaltına alınan işçilerin Bergama İlçe Karakolu’nda ifade verdiklerini aktardı.

(AD)