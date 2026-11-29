Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekenin TBMM'ye gönderilmesinin ardından komisyonda görüşülmesi beklenen fezleke sayısı bini geçti. Vekillerin yargılanabilmesi için fezlekelerin komisyonda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor.

Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen fezleke TBMM'de

Oğulları Emir ve Ömer Sarıgül'ün ifadeleri doğrultusunda Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında soruşturma yürütülebilmesi amacıyla fezleke hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

Fezleke nedir, Mecliste süreç nasıl işliyor?

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle TBMM’ye gönderilen dosyalar, kamuoyunda “fezleke” olarak adlandırılıyor. Bir olay veya soruşturmayla ilgili iddiaları, bulguları ve hukuki değerlendirmeyi özetleyen bu belgeler, ilgili milletvekili hakkındaki adli sürecin ilerleyebilmesi için hazırlanıyor. Fezleke düzenlenmesi, kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Belgede yer alan suçlamalar iddia niteliği taşıyor; kişinin suçluluğu ancak yargılama sonucunda kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirlenebiliyor.

Süreç nasıl işliyor?

Dokunulmazlığın kaldırılması talebi, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden TBMM Başkanlığına iletiliyor. Başkanlık, dosyayı Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderiyor. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması veya kovuşturmanın milletvekilliği sona erene kadar ertelenmesi yönünde karar verebiliyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin nihai kararı ise TBMM Genel Kurulu alıyor. Fezlekenin Meclise ulaşması, dokunulmazlığın kendiliğinden kalkmasına ya da milletvekilliğinin sona ermesine yol açmıyor.

Fezleke rekoru Salihe Aydeniz'in

TBMM’nin 28. dönem kayıtlarından hazırlanan 27 Kasım 2026 tarihli döküme göre, hakkında en fazla fezleke kaydı bulunan 10 milletvekilinin yedisi DEM Partili. Listenin ilk sırasında, önceki dönemlerden devreden 95 ve bu dönem gelen 10 dosyayla toplam 105 fezlekesi bulunan Salihe Aydeniz yer alıyor. Aydeniz’i, yine DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli 86, Berdan Öztürk 85 ve Ömer Öcalan 63 dosyayla izliyor. Yeni Parti milletvekili Özgür Özel ise 15’i önceki dönemlerden devreden, 47’si bu dönem gelen toplam 62 dosyayla beşinci sırada bulunuyor.

DEM Partili Pervin Buldan hakkında 56, Meral Danış Beştaş hakkında 45, Yeni Partili Cemal Enginyurt ile DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında ise 40’ar dosya kaydı bulunuyor. TİP milletvekili Ahmet Şık, 30 dosyayla ilk 10’daki son isim. Bu milletvekillerine ait toplam 612 dosyanın 490’ı önceki dönemlerden devrederken, 122’si mevcut yasama döneminde Meclise geldi.

(Mİ)