Hakkari’de korucular ‘hayvan otlatma’ tartışmasında iki kişiyi darp etti

Hakkari Yüksekova’da aynı aileden dört korucu, ‘hayvan otlatma’ tartışmasında aynı köyden Yahya K. ve Deniz K.’ye saldırdı.

Mezopotamya Ajansı’nın yöre halkına dayandırdığı habere göre Tanê (Kazan) köyünde korucular hayvanlarını Yahya K.’nin tarlasında otlatmak istedi. Ancak Yahya K. koruculardan hayvanlarını tarladan çıkarılmasını istedi.

Bunun üzerine Adil T., Adem T., Muzarffer T. ve Cafer T. isimli korucular Yahya K. ve oğlu Deniz K.’ye saldırdı.

Başına kürekle vurulan Yahya K., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yahya K., yoğun bakıma alındı. Olayın ardından Adil T., Adem T., Muzaffer T. ve Cafer T. gözaltına alındı. Ancak ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Yahya K.’nin ise tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin olduğu bildiriliyor.

183 kişiyi öldürdüler Güvenlik korucusu diğer adıyla köy korucusu, 26 Mart 1985’de PKK’ye karşı oluşturulan paramiliter kurum. İdari bakımdan kaymakamların, mesleki bakımdan ise Jandarma Bölük Komutanı'nın emir ve komutası altındalar. Süleyman Soylu’nun 2018’de yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin 26 ilinde yaklaşık 54 bin korucu bulunuyor. Kürt illerinde köylerin boşaltılması, siyasi ve faili meçhul cinayetlerin işlenmesinde rol oynadılar. İnsan Hakları Derneği'nin 2009’da hazırladığı bir rapora göre köy korucuları 1990'dan nu tarihe kadar 183 kişiyi öldürdü, 259 kişiyi de yaraladı.

(HA)