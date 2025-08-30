Hakkari’de kadınlar için iki yeni merkez açıldı

Hakkari’de kadınların yaşamını doğrudan etkileyecek iki önemli adım atıldı. 29 Ağustos’ta Şemdinli’de Kadın Emek ve Dayanışma Derneği (KED-DER) kapılarını açarken, İran sınırındaki Esendere beldesinde Kadın ve Aile Birimihizmete başladı.

Her iki kurum da kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesini desteklemeyi, kadına yönelik şiddet ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılıkla mücadeleyi hedefliyor.

Yeni açılan merkezler, kadınlara yönelik hane ziyaretleriyle sorunları görünür kılmayı ve çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Bu adımların arkasında ise 2018’de kurulan Yüksekova Kadın Derneği (YUKADER)’in yıllardır süren örgütlenme ve dayanışma çalışmaları bulunuyor. YUKADER Başkanı Hatice Temir Bozdağ, açılışta yaptığı konuşmada, “Yıllardır kadınlarla yan yana olduk. Şimdi Esendere ve Şemdinli’de de aynı umudu büyütmekten gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz kadınlar birlikte güçlüyüz; kadın güçlenirse toplum da güçlenir” dedi.

YUKADER’in sahadaki çalışmaları, özellikle kadın yoksulluğu, şiddet ve toplumsal baskıları gözler önüne seriyor. Eşi cezaevinde olan, boşanmış ya da kuma olarak evlenmek zorunda kalan kadınların yükünün daha da ağırlaştığını ortaya koyan raporlar, bu yeni merkezlerin önemini artırıyor.

KED-DER ve Esendere Kadın ve Aile Birimi, kadınlara güvenli bir alan sağlarken aynı zamanda toplumsal dönüşüm için de güçlü bir potansiyel taşıyor.

Açılışta konuşan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, kadınlarımızı ve çocuklarımızı desteklemek belediyemizin asli görevidir. Kadınların güçlenmesi yalnızca kadınların değil, tüm toplumun güçlenmesi demektir” dedi. Şemdinli’de kurulan ilk kadın derneği olan KED-DER’in başkanı Medya Zerender, “Şemdinli’de kadın derneği kurma hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi sıra umutlarımızı yükseltme mücadelesini örme zamanıdır” dedi.

Açılış programına katılan Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Yönetimler Uzmanı Zelal Yalçın ise, yerel yönetimlerin eşitlik politikalarındaki önemine dikkat çekerek, “Jin, Jiyan, Azadî (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sadece bir slogan değil, kadınların mücadelesinin somutlaşmış halidir. Bu yeni merkezler, kadınların örgütlü mücadelesini güçlendiriyor” diye konuştu.

(EMK)